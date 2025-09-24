Back dich happy mit Brombeer-Schoko-Muffins

Brombeer-Schoko-Muffins – oder, wie ich sie gerne nenne: die kleinen Helden für stressige Tage. Denn mal ehrlich, wer hat morgens schon immer Zeit, ein ordentliches Frühstück zuzubereiten? Genau hier kommen die saftigen, fruchtig-schokoladigen Freunde ins Spiel. Sie sind kleine Glücklichmacher, verpackt in eine handliche Größe. Hier gibt’s das Rezept!

Fruchtig-süß: Brombeer-Schoko-Muffins

Die Kombination aus Zartbitterschokolade und der fruchtigen Säure von Brombeeren ist ein echter Hit. Die Brombeeren sind dabei nicht nur lecker, sondern liefern auch Vitamine und Antioxidantien. Perfekt, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen, während du zum zweiten Muffin greifst. Die Schokolade sorgt für den Energie-Boost, den du brauchst, um die erste Hälfte des Tages zu überstehen, ob im Büro, in der Uni oder auf dem Weg zum nächsten Abenteuer.

Diese Brombeer-Schoko-Muffins sind nämlich auch reisefreundlich! Es gibt kein lästiges Kleckern oder Auseinanderfallen wie bei Croissants oder belegten Brötchen. Einfach den Muffin in die Tasche oder den Rucksack werfen (okay, schon in ein Papier oder eine Brotdose verpackt), und du bist ready to go. Sie eignen sich auch hervorragend als Snack nach dem Sport, als süßer Begleiter für den Nachmittag oder kombiniert mit einer Kugel Eis und ein paar frischen Beeren als Dessert. Die kleinen Multitalente enttäuschen nie.

Falls du dich also fragst, ob sich das Backen lohnt: Die Antwort ist ein definitives JA! Brombeer-Schoko-Muffins sind ein süßer Lichtblick an grauen Tagen, ein treuer Begleiter beim Pendeln und eine tolle Frühstücksoption für alle, die morgens lieber die Extra-Minute im Bett verbringen.

Noch mehr Muffins zum Frühstück backst du mit diesem Rezept für Haferflocken-Muffins mit Blaubeeren oder den herzhaften Rührei-Muffins mit Spinat und Speck. Wunderbar in die aktuelle Pflaumen-Saison passen unsere Pflaumenmuffins mit Quark-Öl-Teig. Wir bei Leckerschmecker sind definitiv im Muffin-Fieber, zu jeder Tageszeit und immer!

Brombeer-Schoko-Muffins Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 12 Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 50 g Zartbitterschokolade

100 g flüssige Butter plus etwas mehr für das Muffinblech

2 Eier

150 ml Milch

250 g Weizenmehl

2 TL Backpulver

1 Prise Salz

100 g Zucker

20 g Backkakao

180 g Brombeeren Zubereitung Fette ein Muffinblech mit etwas Butter ein.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor.

Hacke die Schokolade klein und schmilz sie im heißen Wasserbad. Lass sie danach ein bisschen abkühlen. Tipp: Für das Wasserbad benutzt du am besten eine Für das Wasserbad benutzt du am besten eine Schmelzschale 🛒

Gib anschließend die flüssige, ebenfalls leicht abgekühlte Schokolade dazu und schließlich die Milch.

Mische alle trockenen Zutaten in einer zweiten Schüssel miteinander.

Verrühre die flüssigen mit den trockenen Zutaten kurz, aber gründlich zu einem homogenen Teig.

Wasche die Brombeeren und hebe sie vorsichtig unter den Teig. Verteile den Teig danach auf die zwölf Förmchen des Muffinblechs.

Backe die Brombeer-Schoko-Muffins für 20-25 Minuten goldbraun.

