Brombeer-Streuselschnitten vom Blech: einfacher kann man nicht backen

Das schönste am Sommer? Für mich definitiv die große Auswahl an Beeren, die es jetzt gibt. Egal, ob Himbeeren, Johannisbeeren, Blaubeeren und Co., ich liebe sie einfach alle. Neulich fand ich auf dem Markt ein paar sehr schöne Exemplare Brombeeren, die sogar erschwinglich waren, weshalb ich nicht lange zögerte und sie gleich in meinen Einkaufsbeutel wanderten. Daraus bereitete ich als Mitbringsel für einen Geburtstag leckere Brombeer-Streuselschnitten zu.

Fruchtig & lecker: Brombeer-Streuselschnitten

Brombeer-Streuselschnitten zu backen ist so einfach, dass du, sie einmal ausprobiert, wahrscheinlich immer wieder zubereiten wirst. Es gibt weder lange Gehzeiten für den Teig, noch muss er eine Weile kaltgestellt werden. Vermische einfach alle Zutaten in einer Schüssel und verknete sie mit den Händen zu einer krümeligen Masse.

Nimm dir zwei Drittel davon ab, verteile sie auf ein Backblech, das du vorher mit Backpapier ausgelegt hast, und drücke sie fest, sodass eine glatte Teigfläche entsteht. Diese belegst du mit den frischen Brombeeren. Träufle etwas Zitronensaft über die Früchte und belege sie mit den restlichen Streuseln. Dann geht es auch schon in den Ofen.

Sind die Streusel gold-braun, dann ist der Kuchen fertig und kann aus dem Ofen. Lass ihn abkühlen und schneide ihn danach in 20 gleich große Stücke.

Die Schnitten schmecken herrlich fruchtig und begeistern mit intensivem Brombeeraroma. Krönung sind die knusprigen Streusel. Die kannst du übrigens auch verfeinern, indem du in die Masse, die übrig bleibt, noch Haferflocken mischst. Das macht die Streusel besonders knusprig. Oder du gibst ein paar Kokosraspel dazu und verleihst den Schnitten auf diese Art noch mehr Aroma. Und natürlich musst du dich für die Fruchtfüllung nicht auf Brombeeren allein beschränken. Probiere gern eine Beerenmischung oder kombiniere die Brombeeren mal mit in Stücke geschnittenen Nektarinen aus.

Brombeer-Streuselschnitten Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Portionen 20 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Brombeeren frisch oder TK

250 g kalte Butter

400 g Weizenmehl Type 405

200 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 TL Zimt

1 Prise Salz

1 EL Zitronensaft Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege das Backblech mit Backpapier oder einer Dauerbackmatte 🛒 aus.

Wasche die Brombeeren und lass sie gut abtropfen. Schneide die kalte Butter in kleine Würfel.

Vermische Mehl, Zucker, Vanillezucker, Zimt und Salz in einer Schüssel miteinander.

Gib die Butterwürfel dazu und verknete alles mit den Händen zu Streuseln.

Drücke zwei Drittel der Streusel als Boden gleichmäßig auf das Backblech.

Verteile die Brombeeren darauf und beträufle sie mit Zitronensaft.

Streue die restlichen Streusel darüber und drücke sie vorsichtig an.

Backe die Schnitten im vorgeheizten Ofen ca. 35 Minuten, bis die Streusel goldbraun sind.

Lass den Kuchen nach dem Backen auskühlen und schneide ihn in 20 gleich große Schnitten.

