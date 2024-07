Deutsches Fingerfood: Diese Brotzeit-Spieße gehören auf jede gute Party

Heute gibt es diese tollen Brotzeit-Spieße: eine kreative Art, die klassische Brotzeit neu zu interpretieren. Diese kleinen Kunstwerke sind ideal für eine gemütliche Abendrunde, Partys oder als leicht vorzubereitender Snack.

Diese Brotzeit-Spieße werden alle lieben

Aber wo kommt eigentlich das deutsche Abendbrot her? Ursprünglich war es eine einfache, kalte Mahlzeit, die Bauern und Arbeiter nach einem langen Tag auf dem Feld oder in der Werkstatt zu sich nahmen. Heutzutage ist es vor allem dafür bekannt, Familie und Freunde am Abend um einen Tisch zu versammeln – und genau das macht es so besonders.

Für deine Brotzeit-Spieße brauchst du traditionelle Zutaten wie Emmentaler und Mini-Laugengebäck. Laugengebäck wird bei Groß und Klein für seine knusprige Kruste und das weiche Innere geliebt. Außerdem schnappen wir uns noch eine knackige Gurke, eine herzhafte Salami und eine rote Zwiebel für die Würze. Dazu passen Radieschen, die mit ihrer leichten Schärfe und Frische punkten. Zum Garnieren eignet sich Petersilie. Sie setzt nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich ein Highlight.

Schneide alle Zutaten in mundgerechte Stücke und spieße sie dann ganz nach Belieben auf Zahnstocher. Ob du dich für klassische Kombinationen wie Käse und Gurke entscheidest oder kreative, individuelle Zusammenstellungen wählst: Beim Gestalten deiner Brotzeit-Spieße sind dir keine Grenzen gesetzt. Die Kombinationen aus Laugengebäck, Käse und Salami lieben wir besonders.

Bist du fertig mit dem Aufspießen, streue etwas frische Petersilie darüber und serviere deine Brotzeit-Spieße. Sie sind bei jeder Party ein echtes Highlight auf dem Tisch. Ein tolles Fingerfood, das die Gemütlichkeit und den Genuss des deutschen Abendbrots aufgreift. Brotzeit-Spieße sind die perfekte Möglichkeit, eine lange Tradition auf moderne Weise zu genießen und gleichzeitig deinen Gästen eine Freude zu machen. Also schnappe dir die Zutaten und lege los – es ist Zeit, die Brotzeit neu zu entdecken!

150 g Emmentaler

350 g Mini-Laugengebäck

1 Gurke frisch, alternativ Gewürzgurken

1 Packung Salami

1 Zwiebel rot

1 Bund Radieschen

Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schneide den Käse, das Laugengebäck, die Gurke, die Zwiebel und die Radieschen in mundgerechte Würfel.

Spieße alles auf, wie es dir gefällt. Du kannst die Spieße alle gleichmäßig gestalten oder kreativ werden. Kombiniere die Zutaten, wie es dir schmeckt. Besonders gut funktionieren die Spieße aus Käse und Gurke, außerdem die mit Laugenbrötchen, Käse und Salami.

Streue Petersilie über alle Spieße und serviere sofort.

