Brownies aus dem Airfryer: schokoladiger Kuchentraum

Lust auf Brownies? Blöde Frage, denn wer hat keine Lust auf Brownies? Wir bereiten sie heute mal auf etwas andere und überaus praktische Weise zu: Wir machen Brownies aus dem Airfryer. Hier ist das einfache Rezept.

Brownies aus dem Airfryer: Death by Chocolate

Der Airfryer ist ein wirklich praktischer Küchenhelfer. Durch seine vielen Funktionen kann man ihn auf unterschiedliche Arten und Weisen nutzen. So eignet er sich, wie vermutlich den meisten bekannt ist, dazu, Speisen knusprig zu machen, ohne sie in Öl zu frittieren. Auch verbraucht er weniger Energie als ein herkömmlicher Ofen, da er nicht vorheizen muss. Was das Gerät aber auch besonders macht: Es ist ein kleiner Umluftofen, in dem man hervorragend backen kann. Zum Beispiel diese saftigen Brownies aus dem Airfryer.

Unsere Brownies aus dem Airfryer sind das One-Pot-Gericht unter den Kuchen, quasi ein „One-Pan-Brownie“. Das bedeutet, dass du nicht zahlreiche Rührschüsseln brauchst und danach ewig in der Küche mit Abwaschen beschäftigt bist. Stattdessen gibst du einfach alle Zutaten in ein kleines Backblech, verrührst sie und schiebst das Ganze in den Ofen. Ganz einfach, oder?

Aber wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir nicht noch einen draufsetzen würden. In diesem Fall sogar zwei: Wir toppen die Brownies aus dem Airfryer mit zwei Tafeln Vollmilchschokolade, sobald sie aus dem Ofen kommen. Die Wärme, die vom Kuchen ausgeht, sorgt dafür, dass die Schokolade schmilzt. Das Ergebnis erfüllt jeden noch so großen Schokoladenhunger!

Du kannst neben diesen tollen Brownies weitere leckere Gerichte im Airfryer zubereiten. Ein großes Snack-Highlight sind diese Hüttenkäsebällchen aus dem Airfryer, die du salzig oder herzhaft zubereiten kannst. Auch eine Wrap-Lasagne funktioniert in dem Küchengerät perfekt. Wenn du Lust auf Kuchen hast, aber nicht so viel machen willst, backe einen Tassenkuchen aus dem Airfryer.