Bruschetta mit Ziegenkäse und Feigen: Dieses Fingerfood darfst du nicht verpassen

Ob als Vorspeise, als Snack zwischendurch oder Fingerfood auf einer Party: Es gibt keine Gelegenheit, zu der Bruschetta mit Ziegenkäse und Feigen nicht schmeckt. Die Kombination aus würzigem Käse und süßen Feigen macht unser Bruschetta einfach unwiderstehlich. Besser, du machst gleich ein bisschen mehr davon. Wie es geht, erfährst du in unserem Rezept.

Einfache Zubereitung: Bruschetta mit Ziegenkäse und Feigen

Ziegenkäse und frische Feigen, wenn du einmal diese Kombination probiert hast, wirst du direkt süchtig sein. Das passt einfach perfekt. Wir nehmen die beiden Zutaten und bereiten daraus krosses Bruschetta zu.

Eine unserer Hauptzutaten sind Feigen. Aktuell gibt es die Früchte wieder frisch im Supermarkt zu kaufen. Wähle unbedingt Feigen, die reif und schön lila sind. Mit noch harten, unreifen Feigen, schmecken die kleinen Snack-Brote nicht.

Die Feigen musst du zu Hause nur waschen und in Scheiben schneiden. Als Brot verwenden wir Ciabatta. Schneide es ebenfalls in Scheiben und röste es in einer Pfanne mit Olivenöl knusprig an. Danach reibst du es mit einer Knoblauchzehe für den Geschmack ein. Nun mischst du den Frischkäse mit Salz, Pfeffer und frischem Thymian, bestreichst das Ciabatta damit und legst die Feigen oben darauf. Noch etwas flüssigen Honig darüber träufeln und reinbeißen. Wenn du magst, dann streue noch geröstete Walnüsse mit auf die Bruschetta. Auch Pinienkerne schmecken dazu.

Es ist Feigenzeit und du kannst gar nicht genug von den Früchten bekommen? Aber was genau kann man aus ihnen überhaupt zubereiten? Da haben wir ein paar leckere Tipps für dich. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Feigen zum Frühstück und diesem Overnight-Oats mit Feigen. Eine Feigengalette mit Feta ist ein herzhafter Kuchen, der schnell zubereitet ist. Ein besonderer Tipp ist dieser prickelnde Feigen-Fizz mit Lavendel und Weißwein.