Bubble Bread: das beste Brot für deine Fete

An die Bällchen, fertig, los! Heute gibt es ein leckeres Bubble Bread mit Käse und Kräuterbutter für euch. Es ist supergesellig und passt somit perfekt für eine Party oder einen Grillabend mit Freunden.

Bubble Bread weckt Lust auf Brot

Bubble Bread wird aus einfachen Zutaten hergestellt und erfreut sich aufgrund seiner unkomplizierten Zubereitung und seines köstlichen Geschmacks großer Beliebtheit. Das klassische Comfort Food wird traditionell in geselligen Runden genossen, denn man stellt es einfach in die Mitte des Tischs und jeder kann sich soviel von dem Brot abzupfen, wie er mag.

Der Name ist beim Bubble Bread Programm. Ins Deutsche übersetzt heißt es soviel wie: Blasen-Brot. Und genau so sieht es auch aus. Viele kleine Teigbällchen werden nebeneinander auf ein Backblech gelegt und dann gebacken. Nach dem Aufgehen im Ofen sehen sie aus wie viele kleine Blasen.

Der Teig für das Bubble Bread ist ein Hefeteig, der vor dem Backen erst einmal eine halbe Stunde ruhen muss. Das gibt dir die Zeit, die Kräuterbutter zuzubereiten. Dafür erwärmst du zuerst die Butter auf Raumtemperatur und verrührst sie mit den Kräutern und dem geriebenen Parmesan. Sobald der Teig gegangen ist, formst du kleine Kugeln aus ihm. Verstreiche nun etwas Kräuterbutter auf dem Backblech und lege die Kugeln eng nebeneinander darauf. Lass die Bälle noch einmal 15 Minuten gehen und bestreiche sie dann mit der restlichen Butter. Zum Schluss kommt noch etwas Parmesan drüber.

Deine Gäste werden die kleinen Kugeln vergöttern. Und wer mag, kann auch eine süße Variante mit Zucker und Zimt zubereiten oder die Teigkugeln vor dem Backen füllen. Deiner Kreativität sind wahrlich keine Grenzen gesetzt.

Bubble Bread Anke 4.36 ( 17 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gehzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 250 ml Wasser lauwarm

1 Prise Zucker

1 Hefewürfel

2 EL Olivenöl

350 g Mehl alternativ Vollkornmehl

1 TL Brotgewürz online z.B. hier 🛒

1 TL Salz Für die Kräuterbutter: 80 g Butter

1 TL Meersalz

20 g Parmesan gerieben

gehackte Kräuter nach Wahl Außerdem: 1 EL Parmesan gerieben Zubereitung Löse die Hefe im Wasser auf.

Gib anschließend die restlichen Zutaten dazu und verknete sie gut miteinander.

Lege den fertigen Teig in eine Schüssel und lass sie 30 Minuten ruhen.

Erwärme die Butter auf Raumtemperatur und verrühre sie mit dem Salz, Parmesan und den Kräutern.

Heize den Ofen auf 180° C Ober-/Unterhitze vor und bestreiche ein Blech mit etwas Kräuterbutter.

Forme aus dem Teig kleine Teigbällchen und lege sie nebeneinander aufs Blech.

Lass die Bälle noch einmal 15 Minuten gehen.

Verteile zum Schluss die restliche Kräuterbutter sowie etwas Parmesan auf dem Bubble Bread und backe es für 20-25 Minuten im Ofen.

