Buchweizen-Porridge mit Pflaumenkompott: fruchtig-nussiges Frühstück für Genießer

Ich plädiere seit jeher für mehr Buchweizen! Das sträflich vernachlässigte Pseudogetreide hat noch immer das Image von verstaubter Öko-Kost aus dem Reformhaus, das bei Magenverstimmungen hilft. Dabei handelt es sich einfach um herrlich unkomplizierte Körnchen, die nussig und total lecker schmecken! Sie sind so wandelbar: Du kannst das Mehl zum Backen verwenden, die Körner wie Reis kochen oder ein leckeres Buchweizen-Porridge mit Pflaumenkompott zubereiten. Und ja, unglaublich gesund ist es obendrein auch.

Buchweizen-Porridge mit Pflaumenkompott: einfach und gut

Buchweizen nennt man Pseudogetreide, weil es nicht zur botanischen Gruppe der Süßgräser gehören, wie etwa Weizen. Stattdessen gehören Amaranth oder Quinoa zu typischen Pseudogetreidearten. Sie haben einige gesundheitliche Vorteile, sind voller Mineralien und Vitamine und glutenfrei, was sie zu einer tollen Alternative für Menschen mit Glutenunverträglichkeit machen. Buchweizen ist deshalb ein heimisches Superfood, das die Verdauung anregt und voller Kalium, Magnesium und Phosphor steckt.

Aber auch Vitamin E, reichlich B-Vitamine und ein hoher Anteil an antioxidativen Flavonoiden machen Buchweizen aus. Die komplexen Kohlenhydrate halten außerdem lange satt. Viele Gründe also, die für unser Buchweizen-Porridge mit Pflaumenkompott sprechen! In diesem Rezept machen wir das Pflaumenkompott ganz einfach und schnell selbst, aber du kannst natürlich auch gekauftes Kompott oder eine leckere Marmelade deiner Wahl verwenden.

Für noch mehr Cremigkeit kombinieren wir unser Buchweizen-Porridge nicht nur mit Pflaumenkompott, sondern auch mit griechischem Joghurt. Koche zunächst den Buchweizen in Wasser weich und füge anschließend Milch und Vanillezucker hinzu. Noch einmal kurz aufkochen und fertig! Währenddessen köchelt in einem weiteren, kleinen Topf das Pflaumenkompott. Gib das Porridge in ein Glas, damit die Schichten zu sehen sind, und toppe es mit Joghurt und Kompott. Dazu noch ein paar Walnüsse und das gesunde Genuss-Frühstück ist perfekt!

