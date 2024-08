Buchweizenpfannkuchen mit Pilzen sorgen für ein würziges Frühstück!

Pfannkuchen und Pancakes sind im Grunde das perfekte Frühstück. Warum? Weil sie sich so wunderbar abwandeln lassen! Sie schmecken süß oder herzhaft, können mit aufwändigen oder ganz einfachen Füllungen versehen werden und schmecken so Groß und Klein. Wir machen heute Buchweizenpfannkuchen mit Pilzen. Dieses einfache Gericht verwöhnt dich schon morgens mit intensiven Aromen und lässt sich noch dazu hervorragend vorbereiten. So geht’s!

So machst du Buchweizenpfannkuchen mit Pilzen

In Russland nennt man sie Blini, in Frankreich Galettes – Buchweizenpfannkuchen kommen in vielen Küchen vor. Buchweizen besitzt einen kräftigen, leicht nussigen Geschmack, der sowohl zu süßen als auch herzhaften Füllungen passt. Heute servieren wir die Buchweizenpfannkuchen salzig mit gebratenen Pilzen und selbstgemachtem Kräuterquark. So sind sie besonders etwas für Menschen, die ihren Tag gern deftig beginnen.

Der Teig für Buchweizenpfannkuchen mit Pilzen besteht aus Buchweizenmehl, das du mittlerweile in jedem Supermarkt findest. Da es sich um ein bei Buchweizen um ein sogenanntes Pseudogetreide handelt, sind die Körner glutenfrei. Das Frühstück eignet sich daher auch für diejenigen, die auf das Klebereiweiß verzichten wollen oder müssen. Damit der Teig dennoch eine gut zu verarbeitende Konsistenz bekommt, muss er eine Weile quellen. Bereitest du ihn frisch zu, stelle ihn etwa eine Stunde beiseite. Ebenso gut kannst du ihn aber auch schon am Abend vorher zubereiten und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Welche Pilze du verwendest, um deine Buchweizenpfannkuchen mit Pilzen zu füllen, ist ganz dir überlassen. Wir finden, dass einfache Champignons perfekt passen, aber auch Pfifferlinge, Austernpilze oder Kräuterseitlinge schmecken zu den deftigen Pfannkuchen. Brate sie einfach in etwas Öl scharf an, sodass sie etwas Farbe bekommen und gib dann Butter, Zwiebeln und Salz und Pfeffer hinzu. Mehr braucht es nicht, um ein wirklich leckeres Gericht zu kochen!

