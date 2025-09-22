Süßigkeiten in Kastanien-Optik: Nascherei-Klassiker aus den USA

So langsam wird es Herbst und somit auch Zeit, endlich wieder leckere Naschereien, passend zur Saison, zu futtern. In den USA gibt es zu dieser Zeit Buckeyes. Die Süßigkeit erinnert optisch an Kastanien besteht aus Erdnusskaramell und Schokolade. Wie du sie zu Hause zubereiten kannst, erfährst du hier.

Buckeyes: süße Kastanien aus den USA

Der Herbst steht, wie es aussieht, vor der Tür. Die ersten Blätter färben sich gelb und orange und das Wetter wird langsam kühler. Die gute Nachricht: Es ist auch wieder Zeit für Kastanien. Endlich aus ihren stacheligen Hüllen entfernt, sind sie glänzend und sehen so appetitlich aus, dass man am liebsten eine davon naschen würde. Schlechte Nachrichten: Rosskastanien sind nicht essbar. Die gute Nachricht: Findige US-amerikanische Hobbyköchinnen und -köche haben dafür schon vor Jahrzehnten eine Lösung gefunden.

Die nennt sich Buckeyes, also „Rosskastanien“ und bezeichnet kleine Konfekte aus Erdnuss-Karamell. Diese werden in einen Überzug aus dunkler Schokolade getaucht. Dadurch bekommen sie von außen eine glänzende Hülle. Für den vollendeten Kastanien-Look wird eine kleine Stelle Karamell freigelassen.

Buckeyes haben ihren Ursprung vermutlich im US-Bundesstaat Ohio der 1960er und -70er Jahre. Die Ohio-Rosskastanie ist der Wappenbaum des Staats, weshalb findige Hobbyköchinnen und -köche begannen, die giftigen Samen des Baums so zu rekonstruieren, dass sie essbar wurden. Seither ist die Nascherei bei Groß und Klein beliebt und wird sogar in Cafés verkauft.

Um selbst zu Hause Buckeyes zuzubereiten, brauchst du nur sechs Zutaten und ein wenig Geduld. Aus Butter, Erdnussbutter, Puderzucker, Vanille und etwas Schokolade werden im Handumdrehen kleine Naschkugeln, die dich rundum glücklich machen werden.

Süßigkeiten schmecken besser, wenn du sie selbst zubereitest. Du glaubst uns nicht? Dann mach doch auch mal diese einfachen Puffreis-Schnitten oder köstliche Bounty-Kugeln. Auch ein Hit: Calissons, französisches Mandelkonfekt.

Buckeyes Nele 5 ( 2 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x 125 g Butter weich

125 g Erdnussbutter z.B. diese hier 🛒

1 Vanilleschote Mark

1 Prise Salz

200 g Puderzucker

150 g dunkle Kuvertüre Zubereitung Verrühre Butter und Erdnussbutter miteinander.

Füge das Mark der Vanilleschote und das Salz hinzu und rühre den Puderzucker nach und nach unter, bis die Masse weich und glatt ist.

Forme die Masse zu kleinen Kugeln und stelle diese 30 Minuten lang kalt.

Schmilz in der Zwischenzeit die Schokolade.

Stich einen Zahnstocher in die Kugeln und tauche sie jeweils so in die Schokolade, dass eine kleine Fläche der Erdnussbutter zu sehen bleibt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.