Buffalo-Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer: scharfe Snack-Idee

Den amerikanischen Fingerfood-Klassiker Buffalo-Wings hast du bestimmt schon einmal gesehen. Aber wusstest du, dass es den Snack auch in einer Gemüsevariante gibt? Die mit einer scharfen Buffalo-Soße gewürzten Bites werden einfach aus Blumenkohl gemacht und schmecken unwiderstehlich würzig. Hier ist das Rezept für Buffalo-Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer.

Rezept für Buffalo-Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer

Der deutsche Gaumen mag es allgemein nicht gerne scharf. Für die Buffalo-Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer solltest du aber unbedingt eine Ausnahme machen. Du würdest sonst etwas verpassen. Unsere mit Buffalo-Soße marinierten Blumenkohlstücke sind von dem US-Amerikanischen Snack-Klassiker Buffalo-Wings inspiriert, die traditionell aus Hähnchenflügeln und einer scharfen Soße bestehen. Statt aus Fleisch besteht diese Variante aber aus Blumenkohlröschen, die erst mit Panko-Mehl paniert, dann gebacken und anschließend mit Buffalo-Soße übergossen werden. Ob bei einem Fußball-Match, Football oder Ski-Springen, die pikanten Buffalo-Blumenkohl-Bites müssen als passender Snack mit am Start sein.

Die Zubereitung von Blumenkohl-Bites mit Buffalo-Soße ist das Gegenteil von kompliziert. Zuerst wird ein Blumenkohl in seine einzelnen Röschen geteilt sowie Mehl, Pflanzenmilch, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer zu einem glatten Teig verrührt. In den Teig tauchst du die Röschen anschließend und wälzt du sie in Panko-Paniermehl 🛒. Danach werden sie im Airfryer für rund 15 Minuten knusprig gebacken.

Ihr unverwechselbares Aroma bekommen die Blumenkohl-Bites aber erst durch die Buffalo-Soße. Die bekommst du bereits fix und fertig in einigen Supermärkten, die auch internationale Spezialitäten führen, zu kaufen. Du kannst sie aber auch leicht selbst zubereiten. Erwärme die Soße etwas und übergieße den gebackenen Blumenkohl damit. Jetzt sind deine Buffalo-Blumenkohl-Bites fertig zum Snacken.

Noch mehr tolles Fingerfood für den heimischen Fußballabend gibt es bei Leckerschmecker. Lecker schmecken unter anderem auch diese Blätterteig-Lachs-Schnecken mit Frischkäse, diese knusprigen Parmesan-Kartoffeln oder unsere leckeren Feta-Röllchen.

Buffalo-Blumenkohl-Bites aus dem Airfryer Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Buffalo-Soße: 100 g kalte Butter oder Margarine

150 ml Hot Sauce

1 EL weißer Essig

1/4 TL Worcestershire-Soße

1/4 TL Cayennepfeffer

1 Prise Knoblauchpulver

2 TL Honig

Salz Für den Blumenkohl: 1 mittelgroßer Blumenkohl

120 g Mehl

120 ml Hafermilch

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 TL Knoblauchpulver

1 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

100 g Panko-Paniermehl

1 EL Pflanzenöl

100 ml scharfe Buffalo-Soße Zubereitung Bereite zuerst die Buffalo-Soße zu. Schmelze dafür die Butter. Füge die restlichen Zutaten hinzu verrühre alles gut miteinander, bis eine homogene Masse entsteht und lass die Soße ein paar Minuten köcheln. Stelle sie dann vorerst beiseite.

Teile den Blumenkohl in mundgerechte Röschen und wasche sie gründlich. Tupfe sie anschließend mit Küchenkrepp gut trocken.

Mische in einer Schüssel Mehl, Pflanzenmilch, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer zu einem glatten Teig. Gib das Panko-Paniermehl in eine separate Schüssel.

Tauche jedes Blumenkohlröschen zuerst in den Teig und wende es anschließend im Panko-Paniermehl.

Heize den Airfryer auf 180 °C vor und lege die Blumenkohlröschen in den Korb. Achte darauf, dass die Röschen nicht zu eng nebeneinander liegen und sich nicht überdecken.

Gare die Röschen im Airfryer für 15 Minuten. Drehe die Röschen nach der Hälfte der Zeit einmal um, damit sie von allen Seiten knusprig werden.

Gib die knusprigen Blumenkohlröschen nach dem Backen in eine Schüssel, übergieße sie mit der Buffalo-Soße und mische alles gut durch.

Lass dir die warmen Buffalo-Blumenkohl-Bites zusammen mit einem Dip schmecken.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.