Bulgur-Hackbällchen: würzige Mahlzeit für die ganze Familie

Bulgur-Hackbällchen schmecken würzig, leicht scharf und sind vor allem eins: wunderbar lecker! Wenn du Bulgur, ein tolles Nahrungsmittel aus der vorderasiatischen Küche, noch nicht kennst, ist dieses Rezept dein Zeichen, die vielseitigen Körnchen mal zu probieren. Die leicht scharfe Tomatensoße ist das leckere i-Tüpfelchen!

Bulgur-Hackbällchen: leicht scharf und sehr lecker

Bulgur besteht aus Weizen, der unter Dampf vorgekocht wird und anschließend getrocknet wird. Die Kleie wird mechanisch entfernt und das Korn grob oder fein geschnitten. Das Ergebnis ist ein nährstoffreiches Produkt, das siebenmal so viele Ballaststoffe wie weißer Reis enthält. Bulgur enthält auch deutlich mehr Mineralstoffe, zum Beispiel Kalzium, Eisen und Magnesium.

Abgesehen davon ist Bulgur aufgrund der Kohlehydrate besonders sättigend und passt ausgezeichnet zum Hackfleisch, das mit einem hohen Eiweißanteil aufwartet. Bulgur-Hackbällchen sind daher eine ausgezeichnete Alternative zum herkömmlichen Reis und stillen den Hunger deiner ganzen Familie. Mit wenigen Handgriffen kannst du dieses tolle Rezept nachkochen. Bereite dazu zum Beispiel ein paar Ofenkartoffeln oder einen Salat zu.

Die Zubereitung der Bulgur-Hackbällchen ist ausgesprochen einfach. Zunächst lässt du den Bulgur, den du im türkischen Supermarkt findest, quellen. Dazu übergießt du ihn mit kochendem Wasser aus dem Wasserkocher. Grobkörniger Bulgur braucht etwa 20 Minuten, feinkörniger nur zehn. Gib ihn in eine Schüssel und füge Hackfleisch, Kreuzkümmel, Mehl, ein Ei und etwas Salz hinzu. Verknete alles und forme kleine Kugeln daraus. Brate sie in einer Pfanne mit Olivenöl von allen Seiten gut an.

Nun bereitest du die Soße für die Bulgur-Hackbällchen zu. Dafür erhitzt du Öl und brätst Knoblauch darin an. Füge ein wenig Chilipaste, gehackte Petersilie und eine Dose passierte Tomaten hinzu und lass alles ein paar Minuten köcheln. Füge die fertig gebratenen Hackbällchen hinzu und lass sie eine Weile mitdünsten.

