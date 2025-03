Frische Bulgur Tofu Bowl versorgt dich mit neuer Energie

Bunt, frisch und voller Aromen – das sind die Attribute, mit denen ich Bowls verbinde. Und die treffen ohne Frage auch auf diese herrliche Bulgur Tofu Bowl zu. Eine ausgewogene Mahlzeit mit frischen Zutaten, die dich mit neuer Energie versorgen!

Auch wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du mit diesem Rezept eine gesunde und ausgewogene Bulgur Tofu Bowl zaubern. Sie bietet nicht nur eine wunderbare Vielfalt an Zutaten, sie ist auch absolut unkompliziert nachgekocht.

Wie es sich für eine Bowl gehört, erhältst du auch hier ein Potpourri an Aromen und Texturen: nussiger Bulgur als Grundlage, knackiger, frischer Brokkoli als Star des Gemüses, cremige Avocado, frische Orangenstückchen und würzig angebratener Tofu ergeben ein gemeinsames Fest der Köstlichkeiten.

Bei der Auswahl der Zutaten kannst du natürlich auch variieren und das verwenden, was du gerade im Schrank hast. Die Zubereitung ist so oder so kinderleicht!

Bereite zuerst den Bulgur als Basis vor. Koche Gemüsebrühe in einem Topf, gib den Bulgur hinein und lass ihn anschließend quellen. In der Zwischenzeit kannst du alle anderen Zutaten vorbereiten. Den Brokkoli kannst du direkt gemeinsam mit den Zuckerschoten garen.

Schäle und schneide die Orange in Stücke. Fange dabei möglichst viel von ihrem frischen Saft auf, der perfekt zum Dressing für die Bowl passen wird. Brate den Tofu von allen Seiten mit etwas Sojasoße knusprig und schneide die Avocado in passende Stücke. Halbiere die Limetten, nutze eine Saftpresse 🛒, um den Saft herauszupressen. Benetze die Avocadostücke anschließend damit. Vermenge danach alles für das Dressing und verteile es gleichmäßig auf den Zutaten in Schüsseln. Guten Appetit!

Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 600 ml Gemüsebrühe

200 g Bulgur

1 Brokkoli

250 g Zuckerschoten

2 Orangen

400 g Naturtofu

2 EL Sojasoße

2 EL neutrales Pflanzenöl

2 Limetten

2 Avocados

2 Schalotten

250 g Joghurt

etwas Ahornsirup nach Geschmack

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Bringe die Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen und rühre den Bulgur unter. Nimm den Topf vom Herd und lass ihn für ca. 10 Minuten quellen. Verteile ihn anschließend auf 4 große Schalen.

Putze währenddessen den Brokkoli. Löse die Röschen, schäle und schneide den Strunk in dünne Scheiben. Wasche die Zuckerschoten.

Bringe ausreichend Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen. Gare die Brokkoliröschen für etwa 3-4 Minuten. Füge nach ca. 2 Minuten die Zuckerschoten und Brokkolistrunkscheiben dazu. Gieße es ab und verteile es auf dem Bulgur.

Schäle die Orange und achte darauf, möglichst viel von der weißen Haut zu entfernen. Schneide die Orange in mundgerechte Stücke, fange den Saft dabei auf.

Schneide den Tofu in gleich große Scheiben und beträufle sie mit der Sojasoße. Erhitze etwas Öl in einer Pfanne auf hoher Stufe und brate den Tofu darin von jeder Seite gleichmäßig an.

Halbiere die Limette und presse sie aus. Halbiere die Avocados und entferne den Stein. Löse das Fruchtfleisch heraus, schneide es in Streifen und übergieße sie mit dem Limettensaft.

Verteile Avocadospalten, Tofu und Orangenstücke auf dem Bulgur.

Schäle die Schalotten und würfle sie fein. Vermenge sie in einer Schüssel mit dem Orangensaft, Joghurt und Ahornsirup. Schmecke das Dressing mit Salz und Pfeffer ab und gieße es über die Bowls.

