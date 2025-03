Buntes Chili con Carne: ein Klassiker in buntem Gewand

Putze Paprika und Sellerie. Schneide die Paprika in grobe Würfel und den Sellerie in Scheiben. Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Würfle die Zwiebeln und hacke den Knoblauch fein oder drücke ihn durch eine Knoblauchpresse.

Schäle die Kartoffeln und zerteile sie in Viertel. Halbiere die Chilischoten längs, entferne das Innere und hacke sie klein.

