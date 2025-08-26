Burger ohne Brötchen: Die Bowl, die glücklich macht

Stell dir vor, ein Burger und ein Salat hätten ein Date. Das Ergebnis? Die Burger Bowl! Sie ist die coole Cousine vom klassischen Burger, ohne Kalorien-Ballast durch das Brötchen. Aber trotzdem so lecker, dass dein Magen vor Freude einen kleinen Moonwalk macht. So geht das Rezept für die einfache Burger Bowl!

Schüssel statt Brötchen: Burger Bowl

Die Basis ist knackiger Eisbergsalat, das Bett, auf dem alle anderen Zutaten Platz nehmen. Kirschtomaten bringen ihre saftige Süße mit, während rote Zwiebeln ein bisschen Pfeffer in die Party werfen – sprichwörtlich, denn die Schärfe kickt! Und dann sind da noch die Gewürzgurkenscheiben, die der Burger Bowl eine frech-pikante Note verleihen. Obendrauf kommt eine satte Ladung Cheddar, denn ohne Käse wäre das Leben nur halb so schön.

Das Highlight? Das Hackfleisch, das wie die Hauptrolle in einem Blockbuster glänzt. Brate es goldbraun, würze es mit Senf, Salz und Pfeffer – zack, Hollywood fürs Abendessen! Und jetzt der Clou: das Dressing. Mixe Mayo, Ketchup und etwas Worcestersoße zusammen, und du hast eine Soße, die Ketchup und Mayo neidisch macht.

Dann kommt alles in eine (Burger) Bowl. Keine Sauerei wie bei einem Burger, der dir beim ersten Bissen das halbe Outfit versaut. Hier bleibt alles da, wo es hingehört und schmeckt trotzdem nach “Fast Food Deluxe”. Nur ohne Reue, dafür mit extra viel Genuss!

Die Burger Bowl ist wie eine kleine Party in deiner Schüssel. Schnell gemacht, vielseitig und so gut, dass du dich fragst, warum du jemals Brötchen gebraucht hast. Probier’s aus – deine Geschmacksknospen und deine Gesundheit werden es dir danken!

Burger Bowl Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Eisbergsalat

150 g Kirschtomaten

2 rote Zwiebeln

100 g Gewürzgurken

100 g Cheddar

450 g Hackfleisch

2 TL Senf

Salz und Pfeffer

50 ml Mayonnaise

30 ml Ketchup

5 ml Worcestersoße online z.B. hier 🛒 Zubereitung Wasche zuerst den Eisbergsalat und schneide ihn in mundgerechte Stücke. Wasche und schneide die Kirschtomaten in Hälften, schäle die roten Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe und die Gewürzgurken in kleine Würfel.

Reibe den Cheddar oder schneide ihn in kleine Würfel.

Erhitze eine Pfanne und brate das Hackfleisch krümelig an. Gib den Senf dazu und würze alles kräftig mit Salz und Pfeffer. Lass das Fleisch danach kurz abkühlen.

Mische für das Dressing Mayonnaise, Ketchup und die Worcestersoße in einer kleinen Schüssel. Verrühre alles, bis es schön cremig ist.

Nun geht's ans Schichten: Verteile den Eisbergsalat als Grundlage in eine Schüssel. Darauf kommen die Tomaten, die Gurkenwürfel, die Zwiebelringe und das Hackfleisch. Streue zum Schluss den Cheddar darüber und gieße das Dressing gleichmäßig über deine Burger Bowl.

