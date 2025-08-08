Vergiss Caprese: Diesen Sommer essen wir Tomate und Mozzarella nur noch so

Manchmal braucht es nicht mehr als ein paar simple Zutaten und ein bisschen Kreativität, um für ein neues Geschmackserlebnis zu sorgen und den eigenen Gaumen zu überraschen. Unser Rezept für Burrata mit gefrorener Tomate ist das beste Beispiel dafür. Neugierig? Hier gibt’s das Rezept!

So bereitest du Burrata mit gefrorener Tomate zu

Wenn ich mal nicht weiß, was ich essen soll und Lust auf etwas Leichtes und Unkompliziertes habe, bereite ich mir immer wieder Tomate-Mozzarella zu. An Tagen, an denen ich mir selbst was gönnen möchte, darf es ruhig auch mal eine Kugel Burrata sein. Für mich gibt es einfach nichts Besseres als das Zusammenspiel zwischen der Cremigkeit des Käse und der fruchtigen Frische der Tomaten. Mit einem hochwertigen Olivenöl, ein paar Meersalzflocken, frisch gemahlenem groben Pfeffer und etwas Pesto wird daraus (in meinen Augen) ein echtes Meisterwerk.

Neulich stolperte ich in den sozialen Medien dann über ein interessantes Video. Eine Frau raspelte gefrorene Tomaten über eine Kugel Burrata. Ich war neugierig. Ob und wie das wohl schmeckte? Ich musste es selbst herausfinden.

Tomaten habe ich zum Glück immer zu Hause. Olivenöl, Salz, Pfeffer sowie Balsamico-Essig beziehungsweise -Creme gehören bei mir auch fest zum Inventar meines Vorratsschranks. Fehlte nur noch eine Kugel Burrata. Außerdem wollte ich das Ganze noch mit frischem Basilikum und gerösteten Pinienkernen verfeinern. Also ging ich los, besorgte, was mir fehlte und machte mich ans Werk.

Zuerst müssen wir jedoch dafür ein bis zwei große Fleischtomaten einfrieren. Das kann einige Stunden dauern. Rechne das also bei der Zubereitung mit ein und vergiss nicht die Tomaten rechtzeitig ins Gefrierfach zu packen.

Sind sie einmal gefroren, verteilst du den Käse auf einem Teller und raspelst die Tomate mit einer Küchenreibe darüber. Danach schmeckst du nur noch alles mit Essig, Öl, Kräutern und Gewürzen ab und gibst geröstete Pinienkerne drüber. Fertig ist eine mediterrane und erfrischende Vorspeise. Natürlich schmeckt das Ganze auch jederzeit als leichter Snack sowie leichtes Mittag- oder Abendessen. Guten Appetit!

Burrata mit gefrorener Tomate Olivia 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gefrierzeit 5 Stunden Std. Gesamtzeit 5 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 große Fleischtomate

1 EL Pinienkerne

1 Burrata

1/2 Bio-Zitrone Abrieb

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Chiliflocken nach Geschmack

2-3 EL Olivenöl z.B. dieses hier 🛒

3-4 Blätter frisches Basilikum

1 TL Balsamico-Creme

Brotchips zum Servieren Zubereitung Leg die Tomate für mindestens 4 Stunden oder am besten über Nacht ins Gefrierfach, bis sie komplett gefroren ist.

Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl. Stelle sie für später beiseite.

Setz die Burrata auf einen Teller, schneid sie vorsichtig an und verteile den Käse etwas auf dem Teller.

Raspel die gefrorene Tomate großzügig über den Käse.

Schmecke das Ganze anschließend mit etwas Zitronenabrieb, Salz, Pfeffer, Chiliflocken sowie Olivenöl ab.

Garniere mit Basilikum und den Pinienkernen. Optional kannst du noch ein paar Tropfen Balsamico-Creme hinzufügen.

Serviere das Ganze zusammen mit den Brotchips als Vorspeise.

