Burrata zu jeder Tageszeit: zum Beispiel mit Pflaumen und Linsen

Burrata ist seit einiger Zeit buchstäblich in aller Munde. Die Mozzarella-Variante mit dem zartschmelzenden Kern verzückt Groß und Klein zugleich und lässt sich ganz nach Herzenslust abwandeln. Beispielsweise als Burrata mit Pflaumen und Linsen, ein Hit, der zu jeder Tageszeit schmeckt. Ob zum Brunch, als schnelles Mittagessen oder Vorspeise zum Dinner – dieses einfache Gericht wird jeden begeistern, der es probiert!

Burrata mit Pflaumen und Linsen: Mozzarella mal anders

Egal, wie sehr du Mozzarella liebst – Burrata setzt dem Ganzen eine Krone auf. Dabei handelt es sich um eine Variante des Mozzarellas, der mit Sahne verfeinert wird. Außen eine halbfeste Hülle, beim Aufschneiden zerläuft das zartschmelzende Innere, bestehend aus Sahne und Stracciatella. Allein schon bei dem Gedanken daran beginnt mein Magen, zu knurren. Seinen Ursprung hat der Käse in Süditalien, genauer gesagt, in Apulien, noch genauer gesagt in den Dörfern des Murge-Plateaus. Burrata bedeutet auf Deutsch „gebuttert“ und bezeichnet die cremige Konsistenz des Käses.

Angeblich soll der erste Burrata aus Not entstanden sein. Durch einen heftigen Schneefall im Jahr 1956 bei der Stadt Andria kam der Transport von den Milchhöfen zum Erliegen. Um die Sahne zu konservieren, wurde sie in Mozzarella-Hüllen verpackt. Dieses Käsesäckchen kam bei allen, die es probierten, gut an und setzte sich schnell durch.

Heute ist Burrata ein kulinarischer Hit, der auf viele verschiedene Arten zubereitet wird. Er schmeckt nicht nur salzig zubereitet, sondern auch süß und ganz besonders in Kombination mit säuerlichen Früchten. Wir haben Burrata mit Pflaumen und Linsen für uns entdeckt und können von dieser Kombi gar nicht genug bekommen.

Denn kombiniert mit dünn geschnittenen Pflaumen und Balsamico-Linsen schmeckt der Käse zu jeder Tageszeit. Brunch-Menüs werden aufgewertet, mit Brot wird ein Mittagessen daraus und auch zum Abendessen ist Burrata mit Pflaumen und Linsen ein wahres Gedicht. Gleich nachmachen!

Burrata mit Pflaumen und Linsen Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 3 EL Olivenöl

200 g gekochte braune Linsen z.B. hier im Vorteilspack 🛒

2 EL Balsamico

Salz und Pfeffer

3 reife Pflaumen

2 Burrata

Basilikumblätter

Balsamicocreme nach Geschmack Zubereitung Erhitze 1 EL Olivenöl in einer Pfanne und schwenke die Linsen darin durch. Würze mit Balsamico, Salz und Pfeffer.

Schneide die Pflaumen in Segmente und entferne den Stein.

Verteile die Früchte auf einem großen Teller, gib die Linsen darauf und lege die beiden Burratakugeln darauf. Garniere mit dem restlichen Olivenöl sowie der Balsamicocreme und Basilikumblättern.

