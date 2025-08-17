Für alle, die es aromatisch und intensiv lieben: Butter-Knoblauch-Pasta

Du liebst Knoblauch und kannst nicht genug von den würzig-scharfen Knollen bekommen? Dann haben wir das ultimative Rezept für dich: unsere Butter-Knoblauch-Pasta. Die schmeckt einfach nur lecker und ist gleichzeitig der ideale Vampir-Schreck. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, solltest du dieses Gericht unbedingt ausprobieren.

So machst du Butter-Knoblauch-Pasta

In meiner Teeniezeit war ich verrückt nach einer Vampir-Serie. Ich konnte es kaum abwarten, bis jede Woche die neueste Folge im TV zu sehen war. Ja, es waren einfach andere Zeiten. Was aber allgemein bekannt ist, und auch in Vampir-Filmen immer wieder gezeigt wird: Mit Knoblauch hält man sich die Blutsauger vom Hals. Und genau dieses Potential hat auch unsere Butter-Knoblauch-Pasta. Denn für die Zubereitung brauchst du zwei (!) ganze Knoblauchknollen.

Zusammen mit Butter und Chilisoße wird daraus eine Knoblauchbutter, die es in sich hat. Bevor es soweit ist, ziehst du die einzelnen Knoblauchzehen ab und gibst sie mit Olivenöl in einen Topf. Gare sie bei mittlerer Hitze, bis sie weich und braun sind. Zero-Waste-Tipp: Gieße das Öl nicht weg. Es ist durch den Knoblauch perfekt aromatisiert und du kannst es für das Zubereiten zum Beispiel von Dressings oder zum Zubereiten von Gerichten verwenden, für die du Knoblauch brauchst.

Die Zehen holst du vorsichtig aus dem Öl, lässt sie abkühlen und gibst sie zusammen mit Butter und Chilisoße in einen Mixer und pürierst alles zu einer cremigen Masse. Die stellst du dann in den Kühlschrank.

Währenddessen kochst du die Nudeln. Vermenge sie danach mit geriebenem Pecorino, gehackter Petersilie und etwas Pastawasser. Zum Schluss kommt die Knoblauchbutter dazu. Verrühre alles gut und lass es dir schmecken.

Butter-Knoblauch-Pasta Oli 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 3 Zutaten 1x 2x 3x Für die Knoblauchbutter: 2 Knoblauchknollen

200 ml Olivenöl

300 g weiche Butter

1 EL Chilisoße zum Beispiel Sambal Olek, online hier erhältlich 🛒 Für die Pasta: 200 g Spaghetti

Salz nach Geschmack

80 g geriebener Pecorino

2 EL Petersilie

selbst gemachte Knoblauchbutter Zubereitung Schäle den Knoblauch. Gib die einzelnen Zehen zusammen mit dem Olivenöl in einen Topf. Erhitze alles auf niedriger Stufe und gare den Knoblauch darin, bis er weich und geröstet ist. Achte darauf, dass er nicht verbrennt.

Schöpfe den Knoblauch aus dem Öl ab uns lass ihn abkühlen.

Gib den Knoblauch mit der Butter und der Chilisoße in einen Standmixer und püriere alles gut durch, bis eine glatte Masse entsteht. Fülle die Knoblauchbutter in eine Schale und stelle sie für 30 Minuten in den Kühlschrank.

Koche währenddessen die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser al dente.

Gieße danach das Wasser ab, hebe dabei etwas Nudelwasser auf und gib die Nudeln in eine große Schale. Füge zu den Nudeln den frisch geriebenen Pecorino, 2 Kellen Nudelwasser sowie die gehackte Petersilie hinzu.

Gib die Hälfte der Knoblauchbutter zu den Nudeln, sobald der Käse geschmolzen ist, verrühre alles gut miteinander und serviere die Pasta sofort.

