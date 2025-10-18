Butter-Mandelkuchen mit Quitte für eine süße Kaffeepause

Mit Kuchen ist es oft genauso wie mit herzhaften Rezepten: Die einfachen sind oft die Besten. Genauso ist es mit diesem Butter-Mandelkuchen mit Quitte. Der unkomplizierte Kuchen verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und bringt süßen Genuss auf den Kaffeetisch. Jetzt im Herbst zur Quittensaison schmeckt die fruchtige Variante des klassischen Butterkuchens besonders gut.

Rezept für Butter-Mandelkuchen mit Quitte

Ein gemütlicher Sonntagnachmittag ohne Kuchen? Für viele mag diese Vorstellung einfach undenkbar sein. Zum Glück gibt es unkomplizierte Kuchen wie unser Butter-Mandelkuchen mit Quitte, der allen schmeckt und so den Sonntag rettet.

Die Basis unseres Mandelkuchens mit Quitte ist ein klassischer Butter-Mandelkuchen. Den nehmen wir uns als Vorbild und verpassen ihm noch eine fruchtige Schicht. Zuerst bereitest du den Teig zu. Dafür verrührst du mit einem Handrührgerät Butter mit Zucker und Vanillezucker zu einer schaumigen Masse. Danach kommen einzeln die Eier hinzu. Verrühre anschließend alles mit Mehl, Salz und Backpulver sowie der Milch zu einem glatten Teig, den du auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech streichst.

Die Quitten werden für den Kuchen geschält, in Spalten geschnitten und für knapp zehn Minuten mit Zitronensaft und Zucker weich gekocht. Verteile die Quittenscheiben gleichmäßig auf dem Teig und bedecke diese mit der Mandelmasse. Die bereitest du aus geschmolzener Butter, Zucker, Milch und Mandeln zu. Streiche die Masse über die fruchtige Schicht und backe den Kuchen dann für 40 Minuten im Ofen. Wenn die Mandeln anfangen, goldbraun zu werden, ist der Kuchen fertig. Mmh, der begeistert mit einem lockeren Boden, einer fruchtig-süßen Quittenschicht und einer knusprigen Mandelhaube. Gut, dass du gleich ein ganzes Blech voll gebacken hast.

Butterkuchen kannst du in vielen verschiedenen Varianten zubereiten, mit immer einem leckeren Ergebnis. Probiere auch mal den Butterkuchen mit Mandeln nach Originalrezept zu. Oder wie wäre es mit einem Butterkuchen ohne Hefe? Eine klare Empfehlung ist auch dieser bretonische Butterkuchen, der mit gesalzener Butter und Rum verfeinert wird.