Butter-Mandelkuchen mit Quitte für eine süße Kaffeepause

Mit Kuchen ist es oft genauso wie mit herzhaften Rezepten: Die einfachen sind oft die Besten. Genauso ist es mit diesem Butter-Mandelkuchen mit Quitte. Der unkomplizierte Kuchen verzichtet auf unnötigen Schnickschnack und bringt süßen Genuss auf den Kaffeetisch. Jetzt im Herbst zur Quittensaison schmeckt die fruchtige Variante des klassischen Butterkuchens besonders gut.

Rezept für Butter-Mandelkuchen mit Quitte

Ein gemütlicher Sonntagnachmittag ohne Kuchen? Für viele mag diese Vorstellung einfach undenkbar sein. Zum Glück gibt es unkomplizierte Kuchen wie unser Butter-Mandelkuchen mit Quitte, der allen schmeckt und so den Sonntag rettet.

Die Basis unseres Mandelkuchens mit Quitte ist ein klassischer Butter-Mandelkuchen. Den nehmen wir uns als Vorbild und verpassen ihm noch eine fruchtige Schicht. Zuerst bereitest du den Teig zu. Dafür verrührst du mit einem Handrührgerät Butter mit Zucker und Vanillezucker zu einer schaumigen Masse. Danach kommen einzeln die Eier hinzu. Verrühre anschließend alles mit Mehl, Salz und Backpulver sowie der Milch zu einem glatten Teig, den du auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech streichst.

Die Quitten werden für den Kuchen geschält, in Spalten geschnitten und für knapp zehn Minuten mit Zitronensaft und Zucker weich gekocht. Verteile die Quittenscheiben gleichmäßig auf dem Teig und bedecke diese mit der Mandelmasse. Die bereitest du aus geschmolzener Butter, Zucker, Milch und Mandeln zu. Streiche die Masse über die fruchtige Schicht und backe den Kuchen dann für 40 Minuten im Ofen. Wenn die Mandeln anfangen, goldbraun zu werden, ist der Kuchen fertig. Mmh, der begeistert mit einem lockeren Boden, einer fruchtig-süßen Quittenschicht und einer knusprigen Mandelhaube. Gut, dass du gleich ein ganzes Blech voll gebacken hast.

Butterkuchen kannst du in vielen verschiedenen Varianten zubereiten, mit immer einem leckeren Ergebnis. Probiere auch mal den Butterkuchen mit Mandeln nach Originalrezept zu. Oder wie wäre es mit einem Butterkuchen ohne Hefe? Eine klare Empfehlung ist auch dieser bretonische Butterkuchen, der mit gesalzener Butter und Rum verfeinert wird.

Butter-Mandelkuchen mit Quitte Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 150 g weiche Butter

150 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

3 Eier

300 g Mehl

1 Pck. Backpulver

1 Prise Salz

100 ml Milch Für die Quittenschicht: 4 mittelgroße Quitten

200 ml Wasser

3 EL Zucker

1 EL Zitronensaft Für den Belag: 150 g Butter

150 g Zucker

4 EL Milch

200 g gehobelte Mandeln online, zum Beispiel hier 🛒 Zubehör 1 Backblech, ca. 30 x 40 cm Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Verrühre für den Teig die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker, bis eine cremige Masse entsteht. Rühre nach und nach die Eier unter. Siebe das Mehl, das Backpulver und die Prise Salz dazu und gieße die Milch hinein. Verrühre alle Zutaten zu einem glatten Teig. Verteile den Teig gleichmäßig auf dem Backblech und streiche ihn glatt. Schäle die Quitten, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Spalten. Gib sie mit dem Wasser, dem Zucker und dem Zitronensaft in einen Topf. Koche die Quitten bei mittlerer Hitze rund 10 Minuten, bis sie leicht weich sind. Gieße das Wasser ab und lass sie abkühlen. Verteile die Quittenspalten gleichmäßig und ohne Abstand zueinander auf dem Teig. Drücke sie leicht an. Schmelze die Butter in einem Topf, füge den Zucker und die Milch hinzu, und lasse alles kurz aufkochen. Rühre danach die gehobelten Mandeln unter die Butter-Milch-Mischung. Verteile die Mandelmasse gleichmäßig über den Quitten. Schiebe den Kuchen in den Ofen und backe ihn etwa 40 Minuten, bis die Mandelkruste eine goldbraune Farbe annimmt. Lasse den Butter-Mandelkuchen vor dem Servieren auskühlen. So wird die Mandelschicht fest. Schneide ihn in Stücke und genieße ihn pur oder mit Schlagsahne. Notizen Tipp: Mach es dir gemütlich und bastle dir deine Herbstdeko, zum Beispiel diese Teelicht mit Besenheide von unseren Kollegen von Geniale Tricks.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.