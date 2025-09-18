So hast du Butterkuchen noch nie probiert

Der Butterkuchen ist ein Klassiker der süßen Backkunst. Und auch wenn ich persönlich nicht gerne mit Hefe backe, für einen Butterkuchen (und für Zimtschnecken) mache ich doch gerne eine Ausnahme. Wenn dieser dann noch auf saftige Pflaumen trifft, ist das Küchenglück perfekt.

Rezept für Butterkuchen mit Pflaumen

Butterkuchen kann es gar nicht oft genug geben, denn der Klassiker lässt sich immer wieder neu gestalten. Während das Original ganz puristisch nur aus Teig besteht, der mit Butterflöckchen, gehobelten Mandelblättchen und Zucker bestreut und dann goldbraun gebacken wird, verleihen fruchtige Varianten dem Gebäck eine saftigere und fruchtige Note. Passend zur Pflaumensaison bekommt der Kuchen einen spätsommerlichen Anstrich verpasst.

Basis des Butterkuchens mit Pflaumen ist ein Hefeteig, für den du Zucker und Hefe in lauwarmer Milch auflöst. Mische dann Mehl, noch mehr Zucker, Ei, Salz und Butter in einer Schüssel, gib die Hefemilch dazu und verknete alles zu einem glatten Teig. Lass den Teig abgedeckt für 30 Minuten ruhen.

In der Zwischenzeit wäschst, entsteinst und schneidest du die Pflaumen in Spalten oder Stücke. Den fertigen Teig rollst du auf einem gefetteten Blech aus und belegst ihn mit den Pflaumen. Verteile Butterflöckchen darüber und bestreue alles mit den Mandelblättchen sowie Zucker. Dann wandert das Ganze zum Backen in den vorgeheizten Ofen.

Auch wenn du vom fertigen Kuchen direkt ein Stück probieren möchtest, ein wenig wird deine Geduld aber noch auf die Probe gestellt. Lass ihn erst gut auskühlen und schneide ihn dann in Stücke. Mit einer Tasse Kaffee und etwas Schlagsahne oder vielleicht einer Kugel Vanilleeis wird aus der kleinen Kaffeepause am Nachmittag eine Genussauszeit.

Pflaumenkuchenfans aufgepasst. Wir haben noch mehr süße Kreationen mit Pflaumen zum Nachbacken. Ein Klassiker ist ein Pflaumenkuchen aus der Kastenform. Auch lecker: ein Pflaumen-Schmand-Kuchen vom Blech oder ein Pflaumen-Cheesecake.

Butterkuchen mit Pflaumen Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 35 Minuten Min. Gehzeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 20 Minuten Min. Portionen 20 Stücke Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Backblech, 30 x 40 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 Würfel Hefe 42 g

250 ml lauwarme Milch

500 g Mehl

80 g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

80 g weiche Butter plus etwas mehr für das Backblech Für den Belag: 500 g reife Pflaumen

80 g Butter in Flöckchen

100 g Mandelblättchen

50 g Zucker zum Bestreuen Zubereitung Löse die Hefe in der lauwarmen Milch auf und rühre 1 EL Zucker unter. Lass die Mischung 10 Minuten stehen.

Gib Mehl, Zucker, Ei, Salz und weiche Butter in eine Schüssel und füge die Hefemilch hinzu. Verknete alles zu einem glatten Teig.

Decke den Teig ab und lass ihn 45 Minuten an einem warmen Ort gehen.

Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und bestreiche ein Backblech mit Butter.

Wasche und entsteine die Pflaumen und schneide sie in Spalten.

Rolle den Teig auf dem vorbereiteten Backblech gleichmäßig aus.

Belege den Teig dicht mit den Pflaumenspalten. Verteile Butterflöckchen darauf und bestreue den Kuchen mit den Mandelblättchen und Zucker.

Backe den Kuchen im vorgeheizten Ofen für etwa 30–35 Minuten, bis er goldbraun ist.

Lass den Kuchen nach dem Backen ein paar Minuten abkühlen und schneide ihn dann in Stücke.

