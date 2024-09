Dieser schnelle Buttermilchkuchen mit Mandeln gelingt auch Backanfängern

Lust auf einen Kuchen, für den du nicht lange brauchst? Dann probiere doch mal unseren Buttermilchkuchen mit Mandeln aus – er ist ein wahrer Insider-Tipp. Inklusive der Backzeit benötigst du nur 35 Minuten, um diesen köstlich-süßen und wunderbar lockeren Kuchen zu zaubern. Also nichts wie ran an den Ofen!

Buttermilchkuchen mit Mandeln: Geheimzutat Buttermilch

Plötzlich ist er da, der Appetit auf Kuchen. Aber jetzt einen Kuchen zu zaubern, dauert ganz schön lange, oder? Nicht unbedingt, zumindest nicht, wenn du dich für den Buttermilchkuchen mit Mandeln entscheidest. Der ist inklusive Ofenzeit in einer knappen halben Stunde fertig und gelingt auch Backanfängern.

Der Kuchen besteht aus einem einfachen Rührteig, den du aus Mehl, Eiern, Zucker, Salz, Backpulver, den Abrieb einer Zitrone, Vanillemark und Buttermilch zu einem glatten Teig verrührst und anschließend auf einem Blech verteilst. Über den Teig kommt noch eine Mischung aus Mandeln, Zimt und Zucker. Danach muss der Blechkuchen für 25 Minuten in den Ofen. Nach der Backzeit verteilst du noch eine Mischung aus warmer Sahne und in der Sahne geschmolzener Butter über den Kuchen und lässt ihn vor dem Servieren gut abkühlen.

Du möchtest backen, aber das Backpulver ist ausgegangen? In unserem Ratgeber verraten wir, welche sechs Backpulver-Alternativen es gibt, die du stattdessen verwenden kannst.

Was den Kuchen so besonders macht, ist natürlich die Buttermilch. Die sorgt einerseits dafür, dass das Gebäck zusammen mit dem Zitronenabrieb einen leicht säuerlichen Kontrast zum süßen Topping aus Mandeln und Zucker bekommt und andererseits schön locker und fluffig wird. Wenn dir im Teig noch Frische fehlt, kannst du ganz einfach Früchte mit hinein geben. Himbeeren oder Mandarinen ergänzen den Geschmack des Buttermilchkuchens perfekt. Aber auch Erdbeeren oder Kirschen passen gut.

