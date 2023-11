Der Herbst ist die Jahreszeit der bunten Blätter, in der uns die Natur mit einer Fülle von köstlichen Gemüsesorten beschenkt. So wie dem Kürbis in allen Größen, Farben und Formen. Der Butternut-Kürbis mit seinem süßen, buttrigen Geschmack spielt die Hauptrolle in diesem Rezept für Butternut-Kürbis mit Couscous und Zucchini. Ein tolles Rezept, das einfach in der Zubereitung und groß im Geschmack ist. Überbacken mit würzigem Käse, kommt der birnenförmige Kürbis als köstliches Herbstgericht daher. Das zaubert nicht nur Fans vegetarischer Küche ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht!

Gesunde Herbstküche: Butternut-Kürbis mit Couscous und Zucchini

Du suchst nach neuen Rezepten neben Kürbissuppe, Flammkuchen mit Kürbis und Co.? Und möchtest dich noch dazu gesund ernähren? Dann solltest du dieses Rezept für Butternut-Kürbis mit Couscous und Zucchini unbedingt ausprobieren. Couscous, eine vielseitige Beilage, bildet die perfekte Ergänzung zum Kürbis. Die kleinen Weizengrießkörner kannst du nicht nur schnell zubereiten. Sie sind auch eine gute Quelle für komplexe Kohlenhydrate, die dir lange Energie liefern. In Kombination mit Zucchini, die Frische und Textur mitbringt, entsteht ein ausgewogenes Gericht, das geschmacklich überzeugt und deinem Körper Gutes tut. Frischkäse und frische Kräuter sorgen für extra viel Geschmack, und zum Schluss wird alles mit würzigem Käse überbacken – das kann doch nur gut werden!

Für Suppen, Cremes und Nudelgerichte wird der Butternut-Kürbis geschält, da seine Schale etwas härter ist als beim Hokkaido. In diesem Rezept wird er allerdings gegart, bevor er gefüllt wird – du kannst die Schale also dran lassen. Übrigens: Seinen Namen verdankt der auch als Butternuss bekannte Kürbis wohl seinem buttrigen Aroma, das wunderbar mit Couscous und Zucchini harmoniert.

Das Rezept für Butternut-Kürbis mit Couscous und Zucchini ist eine köstliche vegetarische Alternative zum klassischen Butternut-Kürbis gefüllt mit Hackfleisch und wird ab sofort unser Repertoire an Kürbisgerichten erweitern. Deins hoffentlich auch?

Noch mehr Kürbisrezepte aus dem Ofen findest du gleich hier: