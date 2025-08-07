Mit diesem Eintopf gibt es Urlaub in Portugal zum Löffeln

Der Sommer lässt zu wünschen übrig dieses Jahr. Dennoch wollen wir nicht die gute Laune verlieren und holen uns einfach das Sommer-Feeling auf den heimischen Suppenteller. Das geht besonders gut mit Caldeirada de Peixe, einem portugiesischen Fischeintopf mit Kartoffeln. Damit ist das schlechte Wetter schnell vergessen und hier ist das Rezept.

Caldeirada de Peixe: portugiesischer Fischeintopf mit Kartoffeln

Viele Kulturen haben ihre ganz eigene Variante der Fischsuppe. Man schaue sich beispielsweise die südfranzösische Bouillabaisse an oder italienischen Cacciucco alla Livornese. Rezepte, die sich ausgedacht wurden, um Fischreste aufzubrauchen, bevor sie schlecht wurden. Über die Jahre entwickelten sich diese Rezepte zu Wohlfühlkost – und schließlich zu Klassikern.

Die portugiesische Version dieses Eintopfs ist die Caldeirada de Peixe, die mit ihrer Wandelbarkeit glänzt. Denn dort kann alles an Fisch und Meeresfrüchten hineinwandern, was du gerade so da hast. Dabei sind keine festen Fischsorten vorgeschrieben. Du kannst beispielsweise festfleischige Arten wie Kabeljau, Seeteufel oder Rotbarsch verwenden, dazu Garnelen oder Muscheln. So schmeckt jede Variante des Eintopf etwas anders als die davor.

Doch nicht nur der Fisch, auch andere Zutaten sind wichtig. Bei dem portugiesischen Fischeintopf spielen Kartoffeln, Tomaten und Paprika eine wichtige Rolle. Sie geben dem Eintopf Substanz und Komplexität und machen ihn sättigend. Geschmack bekommt die Caldeirada de Peixe durch einen Schuss Weißwein, Olivenöl, Zwiebel und natürlich Knoblauch.

Die Zubereitung ist nicht kompliziert, einzig und allein das Schichten im Topf ist wichtig: Zuerst kommen die Kartoffeln und das Gemüse hinein, darüber dann Fisch und die Meeresfrüchte, alles bedeckt von der Tomaten-Wein-Brühe. So gart jede Zutat optimal und behält ihre Struktur. Gib zum Würzen Lorbeerblätter, Paprikapulver und etwas Chili für eine leichte Schärfe hinzu und lass das Ganze munter vor sich hin köcheln. Rühren brauchst du nicht, damit der Fisch nicht zerfällt. Hier ist Zeit die wichtigste Zutat.

Serviere die Caldeirada de Peixe am besten heiß mit frischem Brot. Besonders gut schmeckt sie im Kreise deiner Lieben mit einem guten Glas Wein. Der portugiesische Fischeintopf mit Kartoffeln ist ein Symbol der Gastfreundschaft und der guten Laune. So schmeckt ein Teller Urlaub!

Wir verbleiben noch etwas in Portugal und bereiten außerdem Prego zu, ein Steak-Sandwich mit Knoblauch. Auch eine portugiesische Sardinenpaste ist ein wahrer Genuss. Oder wie wäre es mit Arroz de Pato, einer Reispfanne mit Ente und Chorizo?

Caldeirada de Peixe: portugiesischer Fischeintopf mit Kartoffeln Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 55 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Kartoffeln

2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

2 Paprikaschoten

4 Tomaten

4 EL Olivenöl

600 g festfleischiger Fisch z. B. Kabeljau, Seeteufel, Rotbarsch

200 g Garnelen oder Muscheln

1 TL Paprikapulver

2 Lorbeerblätter

Chilipulver nach Geschmack

100 ml Weißwein

400 ml Fischbrühe z.B. hier im Multipack 🛒

Salz und Pfeffer nach Geschmack

frische Petersilie zum Garnieren Zubereitung Schäle die Kartoffeln und schneide sie in ca. 1 cm dicke Scheiben. Schneide die Zwiebeln in Ringe, hacke den Knoblauch fein. Putze die Paprika, entkerne sie und schneide sie in Streifen. Schneide die Tomaten in Stücke.

Erhitze das Olivenöl in einem großen Topf und dünste Zwiebeln und Knoblauch glasig. Gib Paprika und Tomaten dazu und brate sie kurz an. Würze mit Paprikapulver, Lorbeerblättern und Chili (falls verwendet).

Schichte die Kartoffelscheiben gleichmäßig in den Topf. Lege den Fisch in großen Stücken und die Garnelen und Muscheln darüber. Gieße Weißwein und Brühe an, bis alle Zutaten knapp bedeckt sind. Würze mit Salz und Pfeffer.

Lass den Eintopf bei mittlerer Hitze ca. 25-30 Minuten köcheln, ohne umzurühren, damit der Fisch nicht zerfällt.

Entferne Lorbeerblätter, schmecke ab und richte die Caldeirada de Peixe mit frischer Petersilie an.

