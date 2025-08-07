Naschen wie Gott in Frankreich: Mandelkonfekt für gute Laune

Die französische Küche ist für vieles bekannt, doch ganz besonders für ihre Süßspeisen. Eine davon wollen wir uns heute mal genauer anschauen: Calissons, französisches Mandelkonfekt mit Melone und Orange. Diese Nascherei überzeugt durch ihre hübsche Form, ihre Süße und ihre interessante Geschichte. Hier ist das Rezept und alles, was du darüber wissen musst!

Calissons: französisches Mandelkonfekt mit Melone und Orange

Wir begeben uns heute auf eine kleine, kulinarische Zeitreise. Es verschlägt uns nach Frankreich, in die Mitte des 15. Jahrhunderts. Vor den Türen der Königshäuser tobt der Hundertjährige Krieg, doch die Monarchie will dennoch ausgiebig speisen und all das Politische für einen kurzen Moment vergessen. Am Hofe von René von Anjou, dem damaligen Grafen der Provence, findet zu dieser Zeit eine Hochzeit statt. Eine Ehe aus Liebe scheint dies jedoch nicht zu sein, denn die Braut bekümmert den Koch des Hauses mit ihrem traurigen Blick. Er will ihr eine Freude machen und kreiert eigens eine Süßigkeit für sie: Kandierte Melone und Orange werden mit Mandeln zu einer Paste gemahlen und mit einer Glasur versehen. Ob die Stimmung der zukünftigen Herzogin aufgehellt wurde, ist nicht überliefert. Wohl aber das Rezept für diese Süßigkeit zusammen mit ihrer angeblichen Entstehungsgeschichte.

Calissons nennt sich das französische Mandelkonfekt, das seitdem als Aushängenascherei der Provence, beziehungsweise der Region um die Stadt Aix-en-Provence, gilt. Die kleinen Süßigkeiten werden in Mandelform gebracht und mit einer Glasur aus Zucker und Eiweiß versehen. Sie schmecken leicht nach Marzipan und stark nach Melone – ein kleines Stück Geschichte, das noch heute den Menschen ebenso ein Lächeln aufs Gesicht zaubert wie der unglücklichen Herzogin von damals.

Möchtest du Calissons selbst machen, brauchst du kandierte Melone. Diese findest du entweder in Feinkostläden oder kannst sie dir online kaufen, glücklicherweise haben wir ja heutzutage das Internet. Außerdem brauchst du kandierte Orangen und Mandelmehl, welches du übrigens auch selbst machen kannst. Die Glasur ist ein sogenanntes Royal Icing oder auch glaçage royale, welche aus Eischnee, Puderzucker und Zitronensaft angerührt wird. Somit ist das französische Mandelkonfekt durchaus ein Rezept, das einige Handgriffe mehr erfordert – aber das Ergebnis ist diese allemal wert!

Dein süßer Zahn verlangt nach mehr? Gut, dass die französische Pâtisserie so viel zu bieten hat! Zum Beispiel Bugnes, ein frittiertes Hefegebäck oder in Sirup getränke Canelés. Auch französische Rosinenschnecken sind ein wahrer Hochgenuss!

Calissons: französisches Mandelkonfekt Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Wartezeit 1 day d Gesamtzeit 1 day d 1 Stunde Std. 5 Minuten Min. Portionen 15 Stück Kochutensilien (gibt es online, z.B. diesen hier 🛒 Ausstecher für Calissons Zutaten 1x 2x 3x Für die Masse: 2 Blätter Esspapier

180 g kandierte Orangenwürfel

180 g kandierte Melone z.B. hier 🛒

300 g Mandelmehl

200 g Puderzucker

3 EL Orangenblütenwasser Außerdem: 1 Eiweiß

1 TL Zitronensaft

150 g Puderzucker Zubereitung Lege ein Backblech oder eine rechteckige Backform mit Esspapier aus.

Zerkleinere die kandierten Orangen und die kandierte Melone in einem leistungsstarken Mixer zu einer feinen Paste.

Vermische Mandelmehl und Puderzucker in einer Schüssel. Gib die Fruchtpaste und das Orangenblütenwasser dazu und verknete alles zu einer glatten, formbaren Masse.

Rolle die Masse auf einem Bogen Backpapier oder direkt auf dem Esspapier etwa 1 cm dick aus. Verwende dabei eventuell einen Teigrahmen oder eine Frischhaltefolie, um ein gleichmäßiges Rechteck zu formen.

Stich mit einem Calissons-Ausstecher oder einem Messer rautenförmige Stücke aus. Alternativ kannst du sie auch rechteckig schneiden.

Schlage das Eiweiß mit dem Zitronensaft leicht steif und siebe den Puderzucker hinein. Rühre zu einem zähflüssigen Guss.

Bestreiche die Oberfläche der Calissons mit dem Guss.

Lass das Konfekt bei 50 °C im Ofen ca. 5 Minuten antrocknen lassen – der Guss soll dabei nicht bräunen.

Lagere die Calissons luftdicht, sie halten sich etwa 2 Wochen.

