Calzone wie in Neapel einfach selbst machen: so klappt’s

Die Urlaubssaison ist in vollem Gange. Auch wir in der Redaktion sind in Ferienstimmung und freuen uns auf eine kleine Auszeit. Müssen wir noch etwas darauf warten, tut das der Vorfreude jedoch keinen Abbruch, denn diese ist ja bekanntlich die schönste Freude. Wir reisen einfach kulinarisch durch die Welt und schnabulieren uns durch die Küchen der einzelnen Länder. Heute geht es nach Süditalien, genauer gesagt nach Neapel: Wir backen uns eine Calzone!

Calzone: weltbekannte gefüllte Pizza, zu Hause nachgebacken

Calzone kannte ich lange nur in ihrer schlechtesten Form. Es mag nicht allzu klug erscheinen, einen Text darüber, wie lecker dieses Gebäck ist, mit diesen Worten anzufangen – aber manchmal ist das trotzdem wichtig. Dieses Rezept soll nämlich zeigen, dass auch Essen, von dem man dachte, man mag es nicht, richtig köstlich sein kann. Also: Ich kannte Calzone lange nur als frittierte Taschen aus seltsam süßem Teig, die mit so viel geschmolzenem Käse gefüllt waren, dass man nicht selten einen ganzen Mund davon voll hatte. Zu Schulzeiten war dieses fettige Gebäck bei vielen Mitschülern und Mitschülerinnen der Hit. Ich dachte allerdings lange, Calzone würde einfach nicht gut schmecken.

Doch eines Tages dann die Offenbarung: Ich besuchte ein neapolitanisches Restaurant, in dem es neben herkömmlichen Pizzen auch Calzone gab. Wie immer sah ich leicht naserümpfend darüber hinweg, ließ meinem Bruder den Vortritt, sie zu bestellen. Als sie an den Tisch gebracht wurde, stutzte ich. Sie war nicht bis zur Unkenntlichkeit in Fett ausgebacken worden, sondern kam offensichtlich aus dem Backofen, wie die knusprige, mit Tomatensoße bestrichene Oberfläche bewies. Als er sie aufschnitt, lief ihm kein flüssig-glänzender Analogkäse entgegen, sondern Mozzarella. Ich probierte und realisierte, dass ich durch meine Vorurteile jahrelang den wahren Genuss verpasst hatte.

Calzone sind nämlich keine Art gefüllte Schmalzkuchen, sondern gefaltete und gebackene Teigstücke aus Pizzateig. Angeblich sollen sie im 17. oder 18. Jahrhundert rund um Neapel erfunden worden sein. So sollen backende Mütter aus den Teigresten kleine gefüllte Taschen für ihre Kinder hergestellt haben. Bis heute werden Calzone nicht nur im großen Format gegessen, sondern auch als Snacks genossen. Wie auch immer du sie zubereiten magst, sie sind definitiv ein Hit!

Für eine Calzone verwendest du am besten einen original italienischen Pizzateig, denn der wird besonders fluffig. Teig übrig? Daraus kannst du weitere köstliche Dinge herstellen, so wie diese Zucchini-Pizza oder die Pizza Fritta Napoletana.