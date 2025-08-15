Wer sagt, dass man Käse nicht grillen kann?

Der Sommer ist mit voller Wucht zurück und das bedeutet nicht nur Temperaturen über 30 Grad, sondern auch heißlaufende Grills. Suchst du noch nach einem besonderen Highlight für die nächste Grillparty, dann haben wir einen Tipp für dich: Probiere doch mal Camembert im Speckmantel. Die Zubereitung ist im Handumdrehen erledigt und das Ergebnis ein Highlight, dass deine Gäste so schnell nicht vergessen werden.

Camembert im Speckmantel: Genuss-Highlight vom Grillrost

Egal, ob du auf Holzkohle, Gas oder Elektrik schwörst, jetzt wird wieder gegrillt, was das Zeug hält. Da sind Ideen, was alles auf den Rost darf, begehrter als die Grillwürstchen aus dem Supermarkt. Neben klassischem Fleisch wie das besagte Würsten oder Steaks, darf auch Käse auf dem Grill nicht fehlen und da haben wir eine besondere Idee. Wir umwickeln Camembert einfach mit Frühstücksspeck und legen diese kleinen Päckchen einfach auf den Rost. Wenn der Speck knusprig ist und der Käse beginnt langsam zu zerlaufen, ist er bereit, von dir genossen zu werden.

Damit der flüssige Käse nicht in die Holzkohle tropft und verbrennt, empfehlen wir den Käse auf einer Grillpfanne zu garen. Die Stellst du einfach auf den Rost. Der Speck wird auch so knusprig und die obligatorischen Röststreifen gibt es natürlich auch.

Bevor du aber probieren kannst, steht die Zubereitung an. Schmeiße schon mal den Grill an, in der Zwischenzeit würzt du die Camemberts von beiden Seiten nach Geschmack mit schwarzem Pfeffer. Lege einen Rosmarinzweig auf jeden Käse und umwickle sie dann mit drei Scheiben Speck. Die runden Käselaibe sollten vollständig umhüllt sein.

Dann legst du sie in die Pfanne, legst den Deckel obendrauf und stellst sie auf den Grill. Pro Seite brauchen die Camemberts etwa drei bis vier Minuten zum Garen. Genieße die kleinen Päckchen mit Brot, Grillgemüse oder einem Salat.

Camembert im Speckmantel Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 1 Grillpfanne Zutaten 1x 2x 3x 4 runde Camemberts je ca. 125 g

schwarzer Pfeffer frisch gemahlen, nach Geschmack

4 Zweige frischer Rosmarin

12 Scheiben Frühstücksspeck Zubereitung Heize den Grill auf mittlere Hitze vor.

Würze die Camemberts von beiden Seiten leicht mit frischem schwarzem Pfeffer.

Lege einen kleinen Zweig Rosmarin oben auf den Käse.

Wickle jeden Camembert gleichmäßig mit 3 Scheiben Speck ein, sodass die Oberfläche rundum bedeckt ist.

Lege die Camemberts in eine Grillpfanne. Stelle die Pfanne mit Deckel auf den Rost und grille den Käse ca. 4-5 Minuten pro Seite, bis der Speck knusprig ist und der Käse im Inneren weich wird.

Nimm den Camembert vorsichtig mit einer Grillzange herunter und serviere ihn sofort.

