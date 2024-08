Mediterranes Caprese-Sandwich mit Mozzarella, Tomaten und Pesto-Frischkäse

Unsere Caprese-Sandwiches sind ein Frühstück für Genießer. Sie schmecken, als würden sie in einem hippen Café serviert werden, dabei kannst du sie ohne Probleme und vor allem ohne viel Aufwand ganz einfach selbst zu Hause machen. Und dabei ordentlich Geld sparen, denn für ein Frühstück auswärts in einem Lokal zahlt man gerne mal einen zweistelligen Betrag. Für unser Rezept musst du nicht so viel Geld ausgeben, bekommst aber trotzdem den gleichen Genuss.

Saftiges Caprese-Sandwich: schmeckt nicht nur morgens

Unser Caprese-Sandwich hat aber noch mehr Vorteile: Es ist nicht nur ein ausgezeichnetes Frühstück, sondern sättigt auch zum Mittagessen. Oder möchtest du es lieber abends verputzen? Das geht natürlich auch! Wir haben es uns sogar schon für unterwegs belegt und mit auf Reisen oder ins Büro genommen.

Belegt wird das Caprese-Sandwich nicht nur mit Tomaten und Mozzarella, sondern auch mit einem cremigen Frischkäse-Pesto-Aufstrich. Das Pesto dafür kannst du selbst machen, etwa mit einem unserer leckeren Rezepte für grünes Pesto. Alternativ kaufst du ein fertiges Pesto im Glas. Verrühre es mit Frischkäse, schon ist der Aufstrich fertig. Die Basis für die Sandwiches bildet frische Focaccia, die du ebenfalls selbst backen kannst. Aber auch mit der gekauften Variante sind die Caprese-Sandwiches ein echter Genuss.

Hast du alle Zutaten beisammen, klappt die Zubereitung in Windeseile. Wasche die Tomaten und das Basilikum sowie den Salat und schneide anschließend sowohl die Tomaten als auch den Mozzarella in Scheiben. Wenn du möchtest, kannst du die Focaccia vorher toasten oder in einer Pfanne rösten, sollte sie nicht mehr ganz frisch sein. Dann bestreichst du sie mit dem Pesto-Frischkäse und belegst sie mit den Tomaten- und Mozzarellascheiben, dem Basilikum und dem Salat. Verfeinere den Belag mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer, und das war’s auch schon!

Ebenfalls lecker: dieses italienische Sandwich mit Hackbällchen, Käse und Tomatensoße, das extra saftig schmeckt. Schnell gemacht ist unser gegrillter Käse-Schinken-Toast mit Tomaten, richtig ausgefallen hingegen unser Spaghetti-Bolognese-Sandwich mit Mozzarella und Kräuterbutter. Am besten probierst du alle!