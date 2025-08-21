Warum nur Kaffee trinken, wenn du auch ein Dessert genießen kannst?

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Lieblingskaffee bist, solltest du diesen Caramelized Banana Latte unbedingt probieren! Er vereint mit Zimt und Honig karamellisierte Banane mit cremiger Kokosmilch und aromatischem Espresso zu einem ganz besonderen Genuss. Die Zubereitung ist supereinfach und macht schon alleine Spaß – und das Ergebnis schmeckt so gut, dass du nie wieder zurück zu einfachem Kaffee willst.

Rezept für Caramelized Banana Latte

Früher konnte ich all den wilden Latte-Kreationen nicht viel abgewinnen. Am liebsten trank ich meinen Kaffee schwarz. Die Frage, ob ich Zucker und Milch dazu wolle, irritierte mich immer leicht. Als „Schwarztrinker“ vergaß ich oft, dass es auch noch andere Arten und Weisen gab, seinen Kaffee zu genießen. Über die Jahre hinweg veränderte sich mein Geschmack aber. Heute geht nichts über einen traditionellen Cappuccino. Wenn ich nicht weiß, was ich in einem Café bestellen soll, dann komme ich immer wieder darauf zurück.

In letzter Zeit merke ich aber, dass mir mein üblicher Cappuccino nicht mehr ganz so gut mundet wie sonst. Meine Geschmacksknospen sind auf der Suche nach Abenteuer. Und mein süßer Zahn hat sich in dem Zuge auch gleich noch lauter zu Wort gemeldet wie er sonst schon tut. Ich konnte ihnen nicht widersprechen. Es war Zeit für etwas Neues.

Auf der Suche nach Inspiration scrollte ich mich durch meine Social Media Feeds, bis ich schließlich etwas fand, dass meine Aufmerksamkeit erregte: einen Caramelized Banana Latte. Das klang süß, lecker, einfach und nicht zu kompliziert oder aufdringlich. Also machte ich mich daran, meine eigene Variante davon zuzubereiten.

Alles, was du dafür brauchst, ist eine Banane, einen Shot Espresso oder stark gebrühten Kaffee, ein bisschen Honig und Zimt und die Milch deiner Wahl. Normalerweise nutze ich immer Kuh- oder Hafermilch. In Kombination mit Banane entschloss ich mich dieses Mal jedoch für Kokosmilch.

Zuerst karamellisierst du die Banane mit Honig und Zimt in der Pfanne goldbraun. Dann pürierst du sie mit Kokosmilch zu einer Bananenmilch. Eiswürfel ins Glas, Espresso drüber und mit der Bananen-Kokosmilch aufgießen – fertig!

Caramelized Banana Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 reife Banane

1 TL Kokosöl

1 TL Honig

1/4 TL Zimt

200 ml Kokosmilch kalt, z.B. diese hier 🛒

1 Shot Espresso

Eiswürfel

Kokosraspeln für die Deko (optional) Zubereitung Schäle und schneide die Banane in dicke Scheiben.

Erhitze das Kokosöl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze und gib die Bananenscheiben hinein.

Füge Honig und eine Prise Zimt zu den Bananen hinzu. Karamellisiere alles vorsichtig, bis die Banane goldbraun und leicht weich wird. Lass sie kurz abkühlen.

Gib die karamellisierten Bananen mit der Kokosmilch in einen Mixer. Püriere die Mischung, bis sie glatt und cremig ist.

Bereite einen Espresso zu. Alternativ kannst du auch etwas sehr stark gebrühten Kaffee verwenden.

Fülle ein Glas mit Eiswürfeln, gieße die cremige Kokos-Bananenmilch darüber. Füge den Espresso hinzu.

Streue optional ein paar Kokosraspeln und eine extra Prise Zimt oben drauf.

