Schlürfe ein Glas Carrot on the Rocks zu Ostern

Der Frühling ist endlich da, die Natur streckt sich der Sonne entgegen – und du? Du brauchst einen Drink, der genauso frisch, frech und farbenfroh ist wie diese Jahreszeit.

Also schnapp dir ein Glas, leg den Karottensaft auf Eis und mixe dir etwas wirklich Besonderes: einen Carrot on the Rocks! Vergiss Ostertraditionen mit lauwarmem Eierlikör und fadem Filterkaffee – überrasche dich und deine Gäste mit einem Cocktail, der nach Frühling und Karotte schmeckt.

Carrot on the Rocks: süßer Oster-Cocktail

Die Karotte kann mehr als nur Suppengrün oder Salatbeilage zu sein. In Persien verehrten Menschen das orange Gemüse schon vor über 1000 Jahren als Heilmittel und Aphrodisiakum. Später zog sie in die Küchen Europas ein und glänzte dort mal als Süßspeise, mal als herzhaftes Wurzelgemüse. Heute feiert sie ihr Revival – nicht auf dem Teller, sondern im Cocktailshaker.

Fun Fact: Wusstest du, dass Karotten früher nicht orange, sondern violett, weiß oder gelb waren? Erst im 17. Jahrhundert züchteten niederländische Bauern die bekannte orange Variante – angeblich zu Ehren ihres Königshauses.

Für den Carrot on the Rocks benötigst du Möhren-, Limetten und Ingwersaft sowie Zuckersirup. Für den Wumms sorgen Kokoslikör und Gin. Mit Eiswürfeln aufgefüllt und Möhrengrün dekoriert wird der Cocktail zum perfekten Begleiter für deinen Osterbrunch, einen sonnigen Nachmittag auf dem Balkon oder beim Abendessen mit Freunden und Familie.

Entdecke mit dem Carrot on the Rocks, wie köstlich Frühling im Glas schmecken kann. Bereit? Dann ran an den Shaker.

Lecker und süffig sind auch der Bunny Mary und der Möhren-Spritz. Oder du gönnst dir zu Ostern einen Bourbon Flip Cocktail. Natürlich kannst du auch unseren Koch-Bot nach Rezeptideen fragen.

Carrot on the Rocks Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Glas Zutaten 1x 2x 3x 5 cl Kokoslikör z. B. Malibu

2 cl Gin

2 cl Limettensaft

1 EL Weißer Rohrzucker-Sirup z.B. hier 🛒

1/2 TL Ingwersaft

50 ml Möhrensaft Außerdem: Eiswürfel

Karottengrün zum Verzieren Zubereitung Verrühre die Zutaten miteinander.

Fülle einige Eiswürfel in ein Glas und fülle es mit dem Cocktail auf.

Serviere den Carrot on the Rocks mit etwas Karottengrün.

