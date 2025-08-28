Cashew-Hähnchen ist dein kulinarisches Highlight für heute

Du öffnest die Küchentür und sofort strömt dir ein Duft entgegen, der warm, nussig und verlockend ist. Wenn das nach einem Gericht für dich klingt, dann solltest du unser Cashew-Hähnchen mit Reis nachkochen.

Cashew-Hähnchen: vom Wok auf den Teller

Die Ursprünge des Gerichts finden sich in den USA. Denn genau da entstand das Rezept in den 1960er Jahren. Der chinesisch-amerikanische Koch David Leong wollte die chinesische Küche seinen amerikanischen Gästen zugänglicher machen. Er kombinierte dafür knusprig frittiertes Hähnchen mit einer herzhaften braunen Soße, wie man sie aus China kennt, und rundete das Ganze mit Cashewkernen ab.

Über die Jahre entstand daraus dann eine etwas leichtere Version, bei der das Hähnchen im Wok geschwenkt anstatt frittiert wird. Nichtsdestotrotz trägt es noch heute die Handschrift beider Kulturen in sich.

Serviere dein Cashew-Hähnchen am besten frisch aus dem Wok, wenn das Gemüse noch knackig und die Cashews goldbraun geröstet sind. Dazu passt lockerer Jasminreis oder auch duftender Basmatireis, der die Soße wunderbar aufnimmt. Wenn du Lust auf einen modernen Twist hast, probiere es mit Quinoa oder einem bunten Gemüse-Nudel-Salat als Beilage. Ein paar frische Korianderblätter oder etwas Sesam setzen das i-Tüpfelchen und bringen zusätzliche Frische ins Spiel. So wird dein Cashew-Hähnchen nicht nur ein satt machendes Gericht, sondern ein echtes kulinarisches Erlebnis.

Wenn dir Cashew-Hähnchen schmeckt, wirst du auch unsere aromatischen Kokos-Chicken-Nuggets mit Mango-Dip lieben. Oder gönne dir herzhaften Genuss pur mit Parmesanhühnchen und Pesto-Hähnchen.

Cashew-Hähnchen Anke 4 ( 3 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Marinierzeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 35 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für das Hähnchen: 450 g Hähnchenbrust

1 EL Speisestärke

1 EL Sojasoße z.B. hier erhältlich 🛒

1 EL Öl Für die Soße: 1 TL frischer Ingwer optional

2 EL Sojasoße

1 EL Hoisin-Soße z.B. hier erhältlich 🛒

1 TL Sesamöl z.B. hier erhältlich 🛒

1 TL Knoblauch gehackt

120 ml Hühnerbrühe

1 EL Speisestärke Außerdem: 1 EL Öl

1 Zwiebel

1 Paprika rot

3 Frühlingszwiebeln

150 g rohe Cashewkerne

gekochter Reis zum Servieren Zubereitung Schneide das Hähnchen in Würfel und vermische es in einer Schüssel mit der Speisestärke, Sojasoße und dem Öl. Stelle es dann mindestens 15 Minuten beiseite.

Reibe den Ingwer und verquirle ihn und die restlichen Zutaten für die Soße miteinander. Stelle auch sie beiseite.

Brate das Hähnchen in einem Wok oder einer Pfanne mit Öl an. Lass es 5-7 Minuten braten, bei es goldbraun und durchgegart ist. Nimm das Hähnchen danach aus der Pfanne.

Schäle die Zwiebel und hacke sie fein. Wasche Paprika und Frühlingszwiebeln und schneides beides klein.

Brate die Paprika und die Cashews für 3-5 Minuten im Wok 🛒 an. Rühre dabei um.

Gib das Hähnchen zurück in den Wok.

Rühre die Soße noch einmal um und gieße sie dann in den Wok. Lass sie unter Rühren 2-3 Minuten andicken.

Hebe die geschnittenen Frühlingszwiebeln kurz vor dem Servieren unter.

Serviere das Cashew-Hähnchen mit gekochtem Reis.

