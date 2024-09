Castella-Kuchen: fluffige Kuchenwolke aus Japan mit wenigen Zutaten

Der japanische Castella-Kuchen, auch bekannt als „Kasutera“, ist eine kulinarische Reise in die Vergangenheit und eine kleine Geschmacksexplosion in der Gegenwart! Mit seiner wunderbar luftigen Textur und milden Süße verzaubert er Gaumen weltweit, seitdem er auf den sozialen Medien an Bekanntheit gewonnen hat. Doch was macht diesen schlicht aussehenden Kuchen so besonders?

Castella-Kuchen: lange Tradition

Castella wurde im 16. Jahrhundert von portugiesischen Händlern nach Japan gebracht. Die Japaner verliebten sich in den simplen Rührkuchen, perfektionierten die Technik und reduzierten die Zutaten auf das Wesentliche. Der heutige Castella ist ein fluffiger, fast schon schwammiger Kuchen. In Japan wird ein Stückchen Castella-Kuchen sehr gern zur Tasse Tee getrunken, doch auch als Mitbringsel ist er beliebt. Traditionell besteht er aus nur vier Hauptzutaten – Mehl, Eier, Zucker und Honig – und beeindruckt mit seiner Schlichtheit und Eleganz. Nach dem Backen werden die unregelmäßigen Kanten fein säuberlich und perfekt in Form geschnitten.

Beim ersten Bissen überrascht die samtige Textur. Der Castella-Kuchen ist unglaublich zart und leicht, beinahe wie ein süßer Schwamm, der im Mund schmilzt. Die feine Honignote verleiht dem Ganzen eine angenehme, unaufdringliche Süße. Castella braucht keine schwere Buttercreme oder reichhaltige Füllungen – hier steht die reine Konsistenz des Teigs im Vordergrund.

Dennoch ist der Castella-Kuchen wandelbar. Je nach Region und persönlichem Geschmack kann er mit Matcha oder Schokolade zubereitet werden. Um ihn besonders fluffig zu machen, stellen wir eine Schale mit Wasser in den Ofen. So entweicht beim Backen Wasserdampf, der dem Kuchen die besondere Textur verleiht.

