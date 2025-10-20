Ein Klassiker mit neuem Twist: Espresso Martini mit Gewürz-Magie

Suchst du nach DEM perfekten Herbstcocktail? Vorhang auf für unseren Chai Espresso Martini! Er ist koffeinhaltig, würzig und warm: der perfekte Drink nach einem langen Tag oder als Warm-Up für eine ausgiebige Party-Nacht. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für einen Chai Espresso Martini: warm, würzig, wach

Im Grunde genommen unterscheidet sich der Chai Espresso Martini nur geringfügig von der klassischen Variante. Während ein normaler Espresso Martini auf die bittere Intensität des Kaffees und die süße Note des Kahlua setzt, spielt diese Version mit warmen und komplexen Gewürzaromen des Chai-Sirups. Der Cocktail schmeckt angenehm würzig, mit einer sanften Note von Zimt, Kardamom, Ingwer und Nelken. Ob du diesen selbst kochst oder einen gekauften verwendest, bleibst dir überlassen. Wir verwenden in unserem Rezept einen fertigen Sirup.

Wenn du deinen eigenen herstellen möchtest, brauchst du nur 250 Milliliter Wasser mit 200 Gramm Zucker sowie Zimtstangen, Kardamom, Piment, Nelken etwas frischem Ingwer sowie Schwarztee aufzukochen, für einige Minuten köcheln und ziehen zu lassen. Danach kannst du das fertige Sirup in eine saubere Flasche fülle. Im Kühlschrank hält es sich dann zwischen ein bis zwei Wochen.

Dekorieren kannst du den Chai Espresso Martini auch entsprechend. Statt nur Kaffeebohnen zu nutzen, verwende doch eine Zimtstange oder Sternanis als Garnitur. Auch ein paar Nelken sehen hübsch aus und machen sich gut. Schon hältst du einen Drink mit herbstlichem Flair in den Händen.

Natürlich lässt sich das Rezept noch weiter abwandeln. Eigentlich sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Je weiter der Herbst voran schreitet und je näher die Weihnachtszeit rückt, desto präsenter werden auch Geschmacksrichtungen wie Spekulatius, Bratapfel und Lebkuchen. Wechsle den Chai-Sirup einfach durch eine dieser anderen geschmacklichen Varianten aus.

Und wenn es doch mal ohne Alkohol sein soll, tausche Wodka und Likör einfach durch alkoholfreie Alternativen aus. Der Geschmack bleibt, nur die Kopfschmerzen am nächsten bleiben aus, wenn es doch der ein oder andere Drink mehr wird. Cheers!

Kaffee oder Cocktail? Mach einfach beides! Mixe dir als nächstes einen klassischen Espresso Martini, den Carajillo, einen spanischen Kaffee-Cocktail oder schlürfe einen Sparkling Americano. Prost!

Chai Espresso Martini Olivia Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Eis

30 ml Wodka

20 ml Kaffeelikör z.B. Kahlúa 🛒

30 ml Chai-Sirup online erhältlich, z.B. diesen hier 🛒

1 Shot Espresso

1 Prise Zimt

3 Kaffeebohnen zum Garnieren (optional)

1 Zimtstange zum Garnieren (optional) Zubereitung Fülle einen Cocktail-Shaker mit Eis. Gieße Wodka, Kahlua, Chai-Sirup und den frischen Espresso hinein. Schüttle alles kräftig für 20–30 Sekunden, bis der Shaker von außen schön kühl ist. Gieße den Drink durch ein Sieb in ein gekühltes Martini-Glas. Garniere mit Kaffeebohnen, einer Prise Zimt und einer Zimtstange. Notizen Hast du ein paar alte Weingläser übrig? Dann schau mal bei Geniale Tricks vorbei. Hier findest du eine Anleitung, wie du wie du daraus herbstliche Tisch-Deko zaubern kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.