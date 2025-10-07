Chai-Schokoladenkuchen: für die herbstliche Kaffeepause

Das beste an einem kühlen Herbsttag: die Pause am Nachmittag mit einer Tasse Kaffee oder heißem Tee und einem Stück selbst gebackenem Kuchen wie diesen würzigen Chai-Schokoladenkuchen. Zum Nachbacken gibt es hier das Rezept.

Diesen aromatischen Chai-Schokoladenkuchen musst du nachbacken

Der Kastenkuchen ist ein echter Klassiker der Backkunst. Seine Zubereitung ist meist einfach, erfordert weder außergewöhnliche Fähigkeiten noch viel Zubehör und ist dabei zudem wunderbar vielseitig. Je nach Jahreszeit, Geschmack und dem, was du an Zutaten noch zu Hause im Schrank findest, lässt er sich jedes Mal neu erfinden. Heute gibt es mit dem Chai-Schokoladenkuchen mal eine Variante, bei der aromatische Gewürze wie Kardamom, Nelken, Zimt und Ingwer im Mittelpunkt stehen. Binde dir deine Küchenschürze um und leg gleich los.

Wenn du schon einmal einen Chai getrunken hast, wirst du dich sicher noch an seinen süßen und würzigen Geschmack erinnern. Dafür verantwortlich sind Gewürze wie Zimt, Kardamom, Ingwer und noch einige mehr. Die spielen auch in unserem Chai-Schokoladenkuchen eine wichtige Rolle, denn sie verleihen ihm warme, herbstliche Geschmacksnuancen. Hinzu kommen gemahlene Walnüsse für nussige Komponenten.

Für den Kuchen rührst du einen einfachen Rührteig an. Der besteht aus Mehl, Butter, Eiern, gemahlenen Walnüssen, braunem und weißen Zucker, Schmand sowie Backpulver und Natron, damit später beim Backen der Teig auch schön aufgeht. Zusätzlich mischst du gehackte Zartbitterschokolade und die Chai-Gewürze unter. Ist alles zu einer glatten Masse verrührt, kommt der Teig in eine gefettete Kastenform und anschließend für 50 Minuten zum Backen in den Ofen. Danach lässt du den fertigen Kuchen erst einmal gut auskühlen, bevor du ihm ein cremiges Topping verpasst.

Das besteht aus einer Mischung aus Frischkäse und Puderzucker, die du glatt rührst und auf den abgekühlten Kuchen streichst. Streue noch Zimt darüber und dekoriere alles mit gehackter Zartbitterschokolade. Tipp: Wenn du magst, kannst du für etwas mehr Biss zusätzlich noch eine Handvoll gehackte Walnusskerne untermischen.

Naschkatzen aufgepasst, bei Leckerschmecker findest du noch mehr tolle (herbstliche) Kuchenideen, die dir den Nachmittag versüßen. Wie wäre es zum Beispiel mal mit diesem saftigen Apfelkuchen aus der Kastenform, einem Zwetschgen-Joghurt-Kuchen oder einem Kaffee-Kastenkuchen?

Der Kuchen ist gebacken, der Tisch gedeckt, was noch fehlt, ist die passende Herbstdeko zum Beispiel in Form einer Lichterkette aus Tannenzapfen, wie wir sie bei unseren Kollegen von Geniale Tricks entdeckt haben.

Chai-Schokoladenkuchen Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Teig: 150 g weiche Butter plus etwas mehr für die Form

200 g Mehl

100 g gemahlene Walnüsse

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 Prise Salz

1 TL Zimt

1/2 TL gemahlener Kardamom

1/4 TL gemahlene Nelken online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 TL gemahlener Ingwer

100 g Zucker

100 g brauner Zucker

3 Eier Größe M

150 g Schmand

100 g gehackte Zartbitterschokolade Für das Topping: 200 g Frischkäse Doppelrahmstufe

2 EL Puderzucker

1/2 TL Zimt

2 EL gehackte Zartbitterschokolade Zubehör 1 Kastenform, 25 cm Zubereitung Heize den Backofen auf 175 °C Ober- und Unterhitze vor und fette die Kastenform leicht mit Butter ein. Vermische Mehl, gemahlene Walnüsse, Backpulver, Natron, Salz und alle Gewürze in einer Schüssel. Schlage Butter mit Zucker und braunem Zucker in einer zweiten Schüssel cremig. Füge die Eier nacheinander hinzu. Rühre Schmand unter und gib anschließend die Mehlmischung dazu. Verrühre alles zu einem glatten Teig. Mische die gehackte Schokolade vorsichtig unter. Fülle den Teig in die vorbereitete Form und streiche die Oberfläche glatt. Backe den Kuchen 50-55 Minuten, prüfe mit einem Holzstäbchen, ob der Teig durchgebacken ist. Lass den Kuchen nach dem Backen vollständig auskühlen und stürze ihn dann aus der Form. Verrühre für das Topping Frischkäse und Puderzucker zu einer glatten Creme. Verteile sie gleichmäßig über den Kuchen. Bestreue die Cremeschicht dünn mit Zimt und verteile die gehackte Schokolade darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.