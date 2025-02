Backe eine Chai-Torte wie vom Profi

Kuchen sind für uns eine kleine Flucht aus dem Alltag. Das geht schon beim Backen los: Beim Bereitstellen der Zutaten, beim Verrühren von Mehl und Co., beim Verzieren vom Gebäck vergessen wir die kleinen und großen Sorgen und sind total in unserem Element. Und wenn dann das erste Stück Kuchen auf dem Teller liegt, man mit den Liebsten dabei für eine Tasse Kaffee und Tee zusammenkommt, dann ist unser Glück perfekt. Heute schaffen wir diesen Moment mit einer aromatischen Chai-Torte. Die sieht zwar aus, als hätte sie ein Profi gebacken, gelingt aber auch, wenn man noch nicht so viel Erfahrung beim Backen gesammelt hat.

Diese Chai-Torte ist ideal für einen gemütlichen Nachmittag

Ist dir auch manchmal nach einer Mini-Auszeit? Wenn die Zeit für Urlaub aber gerade nicht da ist, kann man sich auf andere Weise kleine Fluchten aus dem Alltag gönnen. Wir machen das gern kulinarisch. Ganz egal, ob mit einem leckeren Essen oder etwas Süßem wie dieser Chai-Torte.

Um die zu backen, müssen wir zwei Kuchenböden herstellen. Das klappt am schnellsten, wenn wir zwei gleich große Springformen 🛒 benutzen. Hast du allerdings nur eine zur Hand, musst du nicht verzweifeln: Backe die Tortenböden einfach nacheinander. Das dauert zwar ein wenig länger, klappt aber ebenfalls.

Der Teig ist es übrigens, der die Chai-Torte so herrlich aromatisch werden lässt. Das liegt an den vielen Gewürzen, die wir darin verarbeiten. Dazu gehören beispielsweise Zimt und Kardamom oder Muskatnuss. Ansonsten kommen herkömmliche Backzutaten in den Teig, also Mehl, Butter, Eier und Co. Ist der Teig fertig, füllen wir die Hälfte davon in die erste Springform, die wir eingefettet und bemehlt haben, und den Rest in die zweite Form. Dann schieben wir beide etwa eine halbe Stunde lang in den Ofen.

Nach dem Backen müssen die Böden etwas abkühlen, derweil rühren wir schon einmal die süße Creme an. Dafür brauchen wir lediglich Frischkäse und Puderzucker, die wir miteinander vermengen. Dann verteilen wir etwas davon auf dem ersten Boden, setzen den zweiten darauf und verteilen die restliche Creme als Topping obendrauf. Schon können wir die Chai-Torte servieren.

Chai-Torte Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 8 Stücke Kochutensilien 2 Springformen, 20 cm Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 330 g Mehl

1 EL Speisestärke

1 TL Backpulver

1/2 TL Natron

1 EL Kardamom gemahlen

1 EL Zimt gemahlen

1 TL Ingwer gemahlen

1/2 TL Muskatnuss gemahlen

1 Prise Salz

180 g Butter zimmerwarm

100 g brauner Zucker

100 g weißer Zucker

1 Pck. Vanillezucker

4 Eier zimmerwarm

1 Becher Sour Cream zimmerwarm

4 EL Speiseöl geschmacksneutral Für die Creme: 400 g Frischkäse Natur

100 g Puderzucker Zubereitung Heize den Ofen auf 170 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Mische Mehl, Stärke, Backpulver, Natron, Kardamom, Zimt, Ingwer, Muskatnuss und Salz miteinander.

Rühre separat davon die Butter mit den Zuckersorten schaumig auf. Rühre nach und nach die Eier ein.

Rühre die Hälfte der Mehlmischung ein.

Gib die Sour Cream und das Öl dazu und vermenge alles nur so lange, bis sich die Zutaten verbunden haben.

Arbeite die restliche Mehlmischung ein.

Fette die Springformen ein und stäube sie mit Mehl aus. Teile den Teig auf die Formen auf und backe die beiden Böden im Ofen für 25-30 Minuten. Lass sie danach einige Minuten in der Form und danach auf einem Kuchengitter abkühlen.

Rühre derweil die Zutaten für die Frischkäsecreme zusammen.

Setze einen Boden auf eine Tortenplatte und verstreiche etwas von der Creme darauf. Setze den zweiten Boden darauf und verteile die restliche Creme auf der Torte und nach Belieben auf rundherum. Notizen Du kannst die zwei Böden auch nacheinander backen. Beachte, dass sich die Zubereitungsform dann verlängert.

