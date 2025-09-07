Champignon-Lachs-Lasagne: Wohlfühlessen auf dem Teller

Eine Lasagne ist der Inbegriff für ein Wohlfühlessen schlechthin. Sie besteht aus einfachen Zutaten, die zwischen Lasagneplatten geschichtet und im Ofen mit Käse überbacken werden. Kommst du nach einem langen Tag nach Hause oder am Wochenende mit ordentlich Hunger von einem Ausflug, dann ist eine dampfende und sättigende Lasagne einfach perfekt. Magst du Lachs und Champignons, stehen die Chancen nicht schlecht, dass du diese Champignon-Lachs-Lasagne genauso lieben wirst wie wir.

Rezept für Champignon-Lachs-Lasagne

Die Lasagne gilt als eines der ältesten Pastagerichte überhaupt. Die dünnen Nudelplatten, Lagana genannt, wurden nämlich schon in der Antike zubereitet und gern gegessen. Und auch wenn die Lasagne als Rezept schon einige Jahre auf dem Buckel hat, so gehört sie noch immer zu den beliebtesten Gerichten.

Das ist keine Überraschung, denn Lasagne, egal mit was sie auch gefüllt ist, schmeckt einfach gut und passt zu jeder Gelegenheit. Wir haben Lust auf frische Champignons und Lachs und bereiten uns daraus einfach eine Lasagne zu.

Kaufe dafür am besten ein frisches Lachsfilet ohne Haut und schneide es in Würfel. Du kannst auch gefrorenen Lachs verwenden. Das verlängert aber die Zubereitungszeit etwas. Die Champignons schneidest du in Scheiben. Dünste die Pilze danach in etwas Butter in einer Pfanne an, bis sie eine leicht braune Farbe annehmen und füge anschließend gehackte Zwiebel sowie Knoblauch hinzu. Stelle die Pfanne erst einmal beiseite.

In einem Topf schmilzt du Butter und verrührst diese mit Mehl zu einer glatten Masse. Gieße unter Rühren Milch und Sahne hinzu und lasse alles köcheln, bis du eine dickliche Soße bekommst. Nun geht es auch schon an das zusammensetzen der Lasagne. Fülle eine dünne Schicht der Soße in die Auflaufform und lege dann Lasagneplatten darauf. Bedecke diese mit Champignons und Lachswürfeln und gieße wieder etwas von der Soße darüber. Das wiederholst du, bis alle Zutaten verbraucht sind. Schließe mit einer Schicht der Soße ab und streue darüber den geriebenen Käse. Die Lasagne wandert nun in den Ofen und muss dort für rund 30 Minuten backen.

Während die Champignon-Lasagne langsam vor sich hin gart und einen verführerischen Duft verbreitet, kannst du dich auf dein Essen freuen und schon mal den Tisch decken. Oder dir überlegen, welche Lasagne du als nächstes vorbereitest. Eine Gemüselasagne mit Kohlrabi zum Beispiel? Oder eine Hähnchen-Spinat-Lasagne, die der ganzen Familie schmeckt. Ein kulinarischer Klassiker ist die Hähnchen-Lasagne Alfredo mit weißer Soße.