Champignon-Zwiebel-Aufstrich: lecker auf dem Frühstücksbrötchen

Jeden Morgen die gleiche Frage: Was esse ich nur zum Frühstück? Zum Glück gibt es so viele unterschiedliche Frühstückgerichte, dass der Start in den Tag nie langweilig wird. Für Abwechslung auf dem Brötchen sorgt heute mal ein selbst gemachter Champignon-Zwiebel-Aufstrich. Hier ist das Rezept.

So machst du Champignon-Zwiebel-Aufstrich zum Frühstück

Aufstriche sind eine tolle Möglichkeit, Abwechslung auf den Frühstückstisch zu bringen. Am besten schmecken sie aber nicht fertig gekauft aus dem Supermarkt, sondern frisch und selbst gemacht. Passend zum Herbst, wenn wieder mehr Pilze unseren Speiseplan bereichern, machen wir deshalb heute mal einen schnellen und herzhaften Champignon-Zwiebel-Aufstrich.

Für den Aufstrich putzt du zuerst die Champignons und schneidest sie in Scheiben. Zwiebel und Knoblauch hackst du fein. Danach brätst du die Zwiebel in heißem Öl goldbraun an. Das sorgt später für ein leichtes Röstaroma im Aufstrich. Brate als nächstes den Knoblauch und die Pilze in der Pfanne für ein paar Minuten ebenfalls mit an, schmecke mit getrocknetem Thymian, Salz und Pfeffer ab und lasse die Mischung etwas abkühlen.

Fülle die Zwiebel-Pilz-Masse in ein hohes Gefäß, gib Frischkäse und Zitronensaft hinzu. Püriere den Aufstrich gut durch, bis du die gewünschte Textur erreicht hast. Magst du den Aufstrich etwas grober, musst du nicht so lange pürieren. Nun musst du nur noch mal abschmecken und den Aufstrich in eine Schüssel oder ein verschließbares Glas umfüllen. Streue noch ein paar Zwiebelwürfel obendrauf.

Wenn du magst, kannst du dem Aufstrich noch weitere Geschmackskomponenten hinzufügen. Wie wäre es mit etwas Paprikapulver oder Chili für eine scharfe Note? Auch frische Kräuter wie Petersilie oder Schnittlauch passen gut dazu.

Feinkost-Aufstriche verpassen deinem Frühstück ein besondere Note. Leider gehen sie gekauft schnell ins Geld. Die Lösung: einfach selber machen. Denn viele der Aufstriche lassen sich viel einfacher zubereiten als gedacht. So zum Beispiel dieser Lachs-Aufstrich oder unser Thunfisch-Aufstrich. Auch ein Zucchini-Aufstrich ist schnell gemacht und veredelt jedes Brot und Brötchen.