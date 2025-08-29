Dieses Frühstück macht glücklich: Champignonpfanne mit Ei

Das Frühstücksei kann man auf viele verschiedene Arten genießen: gekocht, gebraten, als Rührei, auf Brot oder in kleinen Förmchen gebacken. Oder aber du lässt es dir zusammen mit einer cremigen Pilzsoße aus der Pfanne schmecken. Für alle, die sich morgens mit etwas leckerem verwöhnen möchten, ist diese Champignonpfanne mit Ei der Hit.

Frühstücksgericht: Champignonpfanne mit Ei

Wie wäre es mit einem Upgrade deines Frühstücks? Heute gibt es mal kein Brötchen oder Müsli, sondern eine deftige Champignonpfanne mit Ei. Vor allem am Wochenende, wenn man mehr Zeit für ein ausgedehntes Frühstück hat, ist sie eine tolle Alternative, um lecker in den Tag zu starten.

Zubereitet ist die Champignonpfanne mit Ei in knapp 20 Minuten. Ein wenig erinnert sie an eine Shakshuka, in der die Eier wie bei unserem Rezept ebenfalls in der fertigen Soße gegart werden. Nur, dass wir eben Champignons statt Tomaten und Paprika verwenden.

Kümmere dich zuerst um die Pilze und putze sie gründlich. Dann schneidest du eine kleine Zwiebel in Würfel und dünstest sie in einer Pfanne mit zerlassener Butter an. Gib die Champignons dazu und brate sie kurz mit, bis sie etwas Farbe annehmen. Dann löscht du mit Sahne ab, würzt alles und lässt die Soße etwas köcheln.

Das Wichtigste fehlt aber noch: die Eier. Schiebe die Soße mit einem Kochlöffel etwas an den Pfannenrand. In die Mulde, die dabei entsteht, schlägst du die Eier auf. Lass diese bei niedriger Temperatur in der Soße stocken. Bestreue abschließend alles mit gehackter Petersilie und lass dir die Champignonpfanne schmecken.

Besonders lecker ist das Ganze übrigens mit Brot, das du zuvor knusprig getoastet hast. Und noch ein Tipp: Magst du es richtig deftig, dann streue noch in einer Pfanne knusprig gebratene Speckwürfel über die Pilzpfanne. So bekommt das Gericht eine Portion Crunch on Top.

Wenn es zum Frühstück gerne etwas deftiger sein darf, dann probiere doch auch mal ein Rührei mit Zucchini und Hüttenkäse, eine Frühstückspfanne mit Ei und Speck oder Rührei-Kartoffeln mit Käse.

Champignonpfanne mit Ei Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Champignons

1 kleine Zwiebel

1 EL Butter

150 ml Sahne

Salz und schwarzer Pfeffer nach Geschmack

1 TL Zitronensaft

2 Eier

1 Bund frische Petersilie Zubereitung Putze die Champignons und schneide sie in Scheiben. Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie fein.

Erhitze Butter in einer Pfanne, gib die Zwiebelwürfel hinein und brate sie glasig an.

Füge die Champignons hinzu und brate sie 5 Minuten mit, bis sie leicht gebräunt sind.

Lösche mit Sahne ab und würze alles mit Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft. Lass die Soße kurz einkochen.

Schiebe die Pilzsoße mit einer Kelle etwas an den Rand der Pfanne, sodass in der Mitte eine Art Krater entsteht und schlage die Eier darin auf. Lass sie bei niedriger Hitze in der Soße garen, bis das Eiweiß gestockt, das Eigelb aber noch leicht flüssig ist.

Hacke 🛒 die Petersilie grob und streue sie dann über die Pilzpfanne.

Verteile alles auf zwei Teller und serviere die Champignonpfanne mit frischem Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.