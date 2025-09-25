Champignons aus dem Airfryer: leckeres und einfaches Rezept

Ich bin ein großer Fan von Heißluftfritteusen. Man kann sie vielfältig nutzen und die Zubereitung ist oft schneller als im Ofen oder der Pfanne. Zumindest bei meinem Herd. Außerdem ist die Bedienung supereinfach und auch die Reinigung ist einfacher als beim Herd. Eines meiner liebsten Rezepte sind diese Champignons aus der Heißluftfritteuse. Sie kommen mit deutlich weniger Öl aus und schmecken dennoch einfach nur köstlich.

Schnelles Rezept für Champignons aus der Heißluftfritteuse

Die Zubereitung der Champignons in der Heißluftfritteuse dauert gerade einmal 15 Minuten. Weniger, wenn du die Pilze vorher nicht noch extra klein schneidest. Neben einem Teelöffel Öl benötigst du nur noch Sojasoße, etwas gehackte Petersilie und Salz und Pfeffer. Magst du es scharf, kannst du auch noch etwas Chilipulver verwenden. Für etwas mehr Würze kannst du auch noch Knoblauchpulver hinzufügen.

Gib dann einfach alle Zutaten in eine Schüssel und rühre gut um, sodass alle Pilze etwas abbekommen. Jetzt kommen die Champignons nur noch in die Heißluftfritteuse und werden für 10 Minuten gegart. Zwischendurch solltest du den Korb immer wieder schütteln.

Dieses Rezept bringt die traditionelle Liebe zur Pilzküche in eine moderne Form. In der Heißluftfritteuse erhalten die Champignons eine besonders knusprige Textur, ohne viel Fett zu verwenden.

Ich nasche die Champignons aus der Heißluftfritteuse am liebsten als Beilage zu Kartoffelbrei oder auch einfach pur. Probiere das Rezept doch gleich selbst aus!

Bist du ein ebenso großer Fan des Airfryers wie ich, gibt es bei Leckerschmecker noch mehr leckere Rezepte. Wie dieses Knoblauchbrot oder gefüllte Paprika aus dem Airfryer. Und auch Bratkartoffeln lassen sich wunderbar in der Heißluftfritteuse zubereiten.

Champignons aus der Heißluftfritteuse Anke 4.04 ( 560 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Champignons

1 EL Öl

2 TL Sojasoße online z.B. hier 🛒

1 TL Petersilie

etwas Chilipulver optional

etwas Knoblauchpulver optional

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Putze die Champignons und schneide sie klein, wenn du magst.

Gib die Pilze zusammen mit den restlichen Zutaten in eine Schüssel und verrühre alles gut miteinander.

Gib die Champignons in den Korb der Heißluftfritteuse und gare sie für 10 Minuten bei 180 °C.

Schüttele den Korb zwischendurch immer mal wieder.

