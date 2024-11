Cheddar-Bacon-Scones: würzige Frühstücksidee

Wenn du deftiges Frühstück der süßen Variante vorziehst, haben wir beide etwas gemeinsam. Ich finde die Vorstellung eines süßen Frühstücks nicht abstoßend, aber würde immer ein Käsebrot einem mit Marmelade vorziehen. Neulich habe ich ein neues Rezept entdeckt, das mir sehr gut gefallen hat: Cheddar-Bacon-Scones. Das macht alle Fans von herzhaftem Frühstück glücklich.

So backst du Cheddar-Bacon-Scones

Ich war neulich zu einem Mitbring-Picknick eingeladen. Auf dem Weg dorthin fuhr ich noch bei einer Bäckerei vorbei, um nicht mit leeren Händen aufzulaufen. Dort lachte mich ein Backwerk besonders an: Scones, in denen Cheddar verbacken war. Kurzerhand kaufte ich einige Exemplare und nahm sie mit. Sie kamen nicht nur bei mir gut an, sondern fanden direkt viele Fans.

Wieder zu Hause musste ich einfach herausfinden, wie das Rezept für die leckeren Brötchen lautete. Ich probierte also ein wenig herum, nicht nur mit Teigen, sondern auch mit Füllungen. Im Kühlschrank fand ich noch einige Frühlingszwiebeln sowie eine Packung vegetarischen Bacon. Warum nicht, dachte ich, und verknetete diese mit dem Teig. Das Ergebnis: köstlich. Deshalb möchte ich hier mein Rezept mit dir teilen.

Scones stammen ursprünglich aus Großbritannien und bezeichnen kleine Brötchen, die mit Backpulver gelockert werden. Dieses war nicht immer für alle in Supermärkten verfügbar – sein plötzlicher Aufschwung versetzte die Bevölkerung also in eine Art aufgeregten Backwahn. Bis heute werden die Brötchen auf den Inseln zur Tea Time gegessen. Traditionell reicht man dazu Clotted Cream, eine Art eingedickte Sahne und Konfitüre. Doch im Laufe der Jahrzehnte etablierten sich auch andere Varianten des Gebäcks mit süßen wie salzigen Füllungen oder Teigbeigaben. So wie diese Cheddar-Bacon-Scones. Sie sind knusprig, würzig und einfach lecker. Überzeuge dich selbst!

Probiere andere Scone-Variationen, wie zum Beispiel diese Kürbis-Scones oder Himbeer-Scones für süße Momente. Mit unserem Rezept für klassische Scones kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und selbst mit Zutaten experimentieren. Viel Spaß und guten Appetit!