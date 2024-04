Cheeseburger-Auflauf: So schmeckt die USA

Was sind die beiden Gerichte, die am meisten „USA!“ rufen? Vermutlich stehen Apple Pie und Burger ganz oben auf der Liste der ersten Ideen. Was also, wenn man diese beiden Vorreiter einfach mal miteinander kombiniert? Nein, keine Sorge, wir sprechen heute nicht von einem Apfelburger, sondern von einem Cheeseburger-Auflauf, der optisch an einen Pie erinnert. Und wie gut das schmeckt!

Rezept für Cheeseburger-Auflauf

Dieses Rezept für Cheeseburger-Auflauf stammt aus dem Buch „Cook Across America“ von Gabriele Frankemölle und Petrina Engelke. Frankemölle ist Journalistin und Hobbyköchin und betreibt seit nunmehr 26 Jahren begeistert den Blog usa-kulinarisch.de. Auf diesem bringt sie den Deutschen die Küche der Vereinigten Staaten nahe und zeigt, dass diese mehr beinhaltet als nur Burger und Milchshakes. Na ja, meistens jedenfalls. Manchmal darf es aber eben auch ein echter Klassiker sein, der vielleicht nicht gerade den ersten Preis als gesündestes Gericht der Welt bekommt. Dafür schmeckt er umso besser und wird schnell zu einem echten Familienfavoriten.

Das Gute an einem Cheeseburger-Auflauf ist, dass er sich für sechs Personen eignet und viel schneller fertig ist, als sechs individuelle Cheeseburger zu machen. Das Rezept verwendet sogar einen fertigen Quicheteig, den es im Kühlregal im Supermarkt zu finden gibt. Natürlich kannst du auch einen Mürbeteig selber machen, wenn dir das lieber ist. Des Weiteren brauchst du Hackfleisch, Tomaten, Gewürzgurken und Käse.

Würzen tust du deinen Cheeseburger-Auflauf mit einem Barbecue-Gewürz. Dieses kannst du fertig im Supermarkt kaufen, aber auch ganz einfach selbst zusammenmischen. Dafür brauchst du Paprika, Kreuzkümmel, Oregano, Chili, Salz und schwarzen Pfeffer. Diese Gewürzmischung verleiht dem Pie das gewisse Etwas. Wenn du magst, kannst u deinen fertigen Auflauf noch mit etwas gebratenem Bacon garnieren. So sieht Wohlfühlküche aus!

Die USA haben kulinarisch einiges zu bieten und manche Klassiker könnten wir fast jeden Tag essen. Dazu gehören Caesar Salat mit cremigem Dressing, aber auch Cowboy-Kaviar. Zum Frühstück genießen wir Quark-Pancakes, eine Low-Carb-Version der American Pancakes.

Cheeseburger-Auflauf Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 6 Kochutensilien 1 Quicheform 24-28 cm Durchmesser Zutaten 1x 2x 3x etwas Fett für die Form

1 Rolle Quicheteig

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

500 g gemischtes Hackfleisch

1 EL BBQ-Gewürz

2 Eier Größe L

25 g Paniermehl

2 EL Senf

2 EL Ketchup

2 EL Worcestershire-Soße

50 g Gewürzgurken aus dem Glas

150 g Cheddar gerieben

2 Fleischtomaten Zubereitung Fette eine Quicheform an Boden und Rand leicht aus und lege sie mit dem Fertigteig aus, sodass sich ein kleiner Rand ergibt.

Würfele die Zwiebel und zerdrücke den Knoblauch. Brate beides mit dem Hackfleisch so lange krümelig, bis das Fleisch nicht mehr rosa ist. Schmecke das Fleisch kräftig mit dem BBQ-Gewürz ab und lass es kalt werden.

Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Verschlage die Eier in einer großen Schüssel mit dem Paniermehl. Gib Senf, Ketchup, Worcestershire-Soße und gehackte Gewürzgurken hinzu. Hebe die Hackfleischmischung und 50 g des geriebenen Käses unter. Gib die Mischung auf den Teig und streiche sie glatt.

Backe den Auflauf auf der zweiten Schiene von unten etwa 25 Minuten. Schneide derweil die Tomaten in Scheiben. Verteile diese Scheiben auf dem Auflauf und streue den restlichen Käse darauf. Backe ihn für weitere 10-15 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht braun ist. Schneide den Auflauf in Stücke und serviere ihn heiß. Notizen Tipp : Wer mag, kann im letzten Schritt auch knusprig gebratenen Frühstücksspeck obendrauf krümeln oder andere Käsesorten (z.B. Mozzarella) verwenden.

: Wer mag, kann im letzten Schritt auch knusprig gebratenen Frühstücksspeck obendrauf krümeln oder andere Käsesorten (z.B. Mozzarella) verwenden. Das BBQ-Gewürz kannst du dir auch einfach selber machen. Vermische dafür je 1 TL Paprika, Kreuzkümmel, Oregano, Salz und schwarzen Pfeffer mit 1/2 TL Chilipulver.