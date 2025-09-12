Chicken Cacciatore: Probiere die geschmorte italienische Hähnchenbrust

Es gibt wohl kaum ein italienischeres Hähnchenrezept als das klassische Chicken Cacciatore. Mit diesem Gericht, bei dem Geflügelfleisch mit allerlei mediterranen Zutaten in einem Topf geschmort wird, sind in Italien ganze Generationen aufgewachsen. Italienische Einwanderer machten Chicken Cacciatore auch in den USA bekannt und beliebt. Mit diesem Rezept erreicht die geschmorte Hähnchenbrust bald auch bei dir einen Kultstatus.

Chicken Cacciatore: aromatisch geschmort

Für das Chicken Cacciatore brätst du die Hähnchenbrust in Olivenöl scharf an und nimmst sie dann heraus. Stattdessen kommen klein geschnittenes Gemüse, Pilze und Tomatenmark mit Gewürzen und Kräutern in den Topf. Nach kurzem Köcheln löschst du alles mit Rotwein ab. Ist dieser zur Hälfte reduziert, kommt die Hähnchenbrust wieder hinein. Diese bedeckst du mit passierten Tomaten und Basilikum.

Nun muss das Chicken Cacciatore insgesamt 45 Minuten schmoren. Kurz bevor dein Gericht fertig ist, gibst du die Oliven dazu. Du siehst, dieses Gericht wird mit Liebe und Geduld zubereitet. Und so schmeckt das Ergebnis auch! Das Hähnchenfleisch ist unglaublich saftig und aromatisch.

Sollte wider Erwarten etwas von deinem Chicken Cacciatore übrigbleiben, kannst du damit ein Sandwich belegen. Diese moderne Variante erfreut sich in den USA zunehmender Beliebtheit. Auch die Zubereitung des Chicken Cacciatore mit Spaghetti und Parmesan ist eine amerikanische Weiterentwicklung des italienischen Klassikers.

Als Beilage passt unser cremiges Knoblauch-Kartoffelpüree oder auch das tolle Zupfbrot mit Käse und Knoblauchbutter. Ein passender Nachtisch zum Traditionsgericht ist auch unsere Torta della Nonna, ein italienischer Puddingkuchen nach Omas Rezept.