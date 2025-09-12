Chicken Cacciatore: Probiere die geschmorte italienische Hähnchenbrust

Es gibt wohl kaum ein italienischeres Hähnchenrezept als das klassische Chicken Cacciatore. Mit diesem Gericht, bei dem Geflügelfleisch mit allerlei mediterranen Zutaten in einem Topf geschmort wird, sind in Italien ganze Generationen aufgewachsen. Italienische Einwanderer machten Chicken Cacciatore auch in den USA bekannt und beliebt. Mit diesem Rezept erreicht die geschmorte Hähnchenbrust bald auch bei dir einen Kultstatus.
Chicken Cacciatore: aromatisch geschmort
Für das Chicken Cacciatore brätst du die Hähnchenbrust in Olivenöl scharf an und nimmst sie dann heraus. Stattdessen kommen klein geschnittenes Gemüse, Pilze und Tomatenmark mit Gewürzen und Kräutern in den Topf. Nach kurzem Köcheln löschst du alles mit Rotwein ab. Ist dieser zur Hälfte reduziert, kommt die Hähnchenbrust wieder hinein. Diese bedeckst du mit passierten Tomaten und Basilikum.
Nun muss das Chicken Cacciatore insgesamt 45 Minuten schmoren. Kurz bevor dein Gericht fertig ist, gibst du die Oliven dazu. Du siehst, dieses Gericht wird mit Liebe und Geduld zubereitet. Und so schmeckt das Ergebnis auch! Das Hähnchenfleisch ist unglaublich saftig und aromatisch.
Sollte wider Erwarten etwas von deinem Chicken Cacciatore übrigbleiben, kannst du damit ein Sandwich belegen. Diese moderne Variante erfreut sich in den USA zunehmender Beliebtheit. Auch die Zubereitung des Chicken Cacciatore mit Spaghetti und Parmesan ist eine amerikanische Weiterentwicklung des italienischen Klassikers.
Als Beilage passt unser cremiges Knoblauch-Kartoffelpüree oder auch das tolle Zupfbrot mit Käse und Knoblauchbutter. Ein passender Nachtisch zum Traditionsgericht ist auch unsere Torta della Nonna, ein italienischer Puddingkuchen nach Omas Rezept.
Chicken Cacciatore
Zutaten
- etwas Olivenöl
- 1500 g Hähnchenbrust
- etwas Salz und Pfeffer
- 2 Zwiebeln
- 1 große Karotte
- 1 rote Paprika
- 4 Knoblauchzehen
- 250 g braune Champignons
- 1 EL Thymian
- 1 EL Oregano
- 2 EL Tomatenmark
- 300 ml Rotwein
- 400 g gehackte Tomaten
- 700 ml pürierte Tomaten
- 1 Basilikum
- 100 g schwarze Oliven entsteint
Zubereitung
- Erhitze Olivenöl in einem Topf. Würze die Hähnchenbrust mit Salz und Pfeffer und brate sie an. Nimm sie aus dem Topf und lege sie beiseite.
- Schneide Zwiebeln, Karotten und Paprika klein und fülle den Topf mit etwas mehr Olivenöl auf. Brate alles an. Hacke den Knoblauch und schneide die Champignons in Scheiben und gib sie dazu.
- Gib Thymian, Oregano und Tomatenmark dazu und verrühre alles gut. Lösche nach ein paar Minuten mit Rotwein ab und reduziere ihn auf die Hälfte.
- Gib nun die Hähnchenbrust dazu. Fülle mit den gehackten und pürierten Tomaten auf. Hacke das Basilikum und gib es dazu. Lass alles für 30 Minuten abgedeckt auf niedriger Hitze schmoren.
- Nimm den Deckel ab und rühre für weitere 15 Minuten gelegentlich um, bis die Tomatensoße sämig wird. Gib zum Schluss die Oliven dazu.