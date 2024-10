Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse: knusprig, lecker und gesünder

Chicken Nuggets sind immer eine gute Idee, denn wer mag die knusprigen, mundgerechten Snacks schon nicht? Sie sind perfekt als Snack, Kids lieben sie und auf jeder Feier sind sie das perfekte Fingerfood. Aber wenn man mal ehrlich ist, sind die frittierten Leckereien nicht gerade die beste Wahl für eine gesunde Ernährung. Zum Glück gibt es eine clevere Möglichkeit, die Nuggets in einer gesünderen Variante zuzubereiten. Vorhang auf für Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse!

So machst du Chicken Nuggets in der Heißluftfritteuse

Chicken Nuggets schmecken lecker, aber oftmals wird der Genuss durch einige Aspekte überschattet. So ganz genau weiß niemand, was in den kleinen Häppchen drin ist, die man bei großen Fast-Food-Ketten erwerben kann. Gleichzeitig handelt es sich um einen frittierten Snack, wodurch sie oft sehr fettig sind. Das können wir jedoch ändern, denn wir haben ein Wundergerät namens Airfryer für uns entdeckt.

Der Airfryer oder auch Heißluftfritteuse ist ein Gerät, das mit Hilfe von heißer Umluft Lebensmittel knusprig gart, ohne dass sie viel Fett dafür brauchen. Neben dem geringeren Fettgehalt hat das Gerät aber auch weitere Vorteile. Zum einen sparst du dir das lästige Frittieren und die Fettgerüche, die oft lange in der Wohnung hängen bleiben. Zum anderen sind Airfryer-Gerichte in der Regel schneller fertig, und du musst nicht neben dem Herd stehen, um alles im Auge zu behalten. Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse sind daher eine wirklich gute Alternative zur herkömmlichen Variante.

Du kannst deinen Chicken Nuggets aus der Heißluftfritteuse einen weiteren gesundheitlichen Vorteil verpassen, indem du sie mit Vollkorn-Paniermehl panierst. So kannst du deinen Gästen oder Kindern heimlich eine Portion Ballaststoffe einverleiben, die gut für die Verdauung sind. Wir verraten es auch keinem, versprochen!

Der Airfryer hat es uns wirklich angetan und wir bereiten unheimlich gern alle möglichen Dinge darin zu. Wusstest du zum Beispiel, dass du Zimtschnecken im Airfryer backen kannst? Suchst du eine vegetarische Alternative zu Huhn, mach doch mal Blumenkohl-Bites aus der Heißluftfritteuse. Auch für ganze Gerichte wie Airfryer-Hühnchen mit gemischtem Gemüse ist das Gerät gut geeignet.