Chicken Pot Pie: dein neues Wohlfühlgericht

Du magst herzhaftes Essen? Dann ist unser heutiges Rezept genau das Richtige für dich. Der Chicken Pot Pie überzeugt mit einer deftigen Füllung aus Huhn und Lauch und verbreitet Gemütlichkeit und Wohlbefinden. Perfekt für kalte Tage oder wenn du einfach nur etwas Leckeres genießen möchtest.

So einfach gelingt dir ein perfekter Chicken Pot Pie

Der Chicken Pot Pie schmeckt nicht nur megalecker, er hat auch eine interessante Geschichte. Die herzhafte Pastete stammt ursprünglich aus dem mittelalterlichen England, wo Fleischpasteten ein beliebtes Gericht waren. Die Pasteten wurden damals oft mit Taubenfleisch gefüllt, bevor Huhn die bevorzugte Zutat wurde. Als die englischen Siedler dann nach Amerika kamen, brachten sie das Rezept mit in ihr neues Zuhause. Der Chicken Pot Pie wurde in den USA schnell populär und häufig mit Mais und Bohnen gefüllt.

Heute wird er auf der ganzen Welt gegessen.

Chicken Pot Pie ist unglaublich vielseitig. Du kannst verschiedene Gemüsesorten und Gewürze hinzufügen, um das Rezept ganz nach deinen Wünschen anzupassen. Der klassische Teig lässt sich gut durch Blätterteig zu ersetzen, um eine noch knusprigere Kruste zu erhalten – so wie wir in unserem Rezept.

Wir verwenden fertigen Blätterteig aus dem Tiefkühlregal. Das spart Zeit und schmeckt genauso gut. Das Hähnchen wird zuerst gekocht und dann in mundgerechte Stücke geschnitten. Dann brätst du das Gemüse für die Füllung an, bis es schön weich ist. Gib Hähnchen und Gemüse in eine Auflaufform und übergieße alles mit einer cremigen Soße. Zum Schluss bedeckst du das Ganze mit dem Blätterteig und backst die Pastete im Ofen, bis die Kruste goldbraun und knusprig ist.

Der leckere Duft in der Küche weckt die Vorfreude auf den ersten Bissen. Chicken Pot Pie ist der Inbegriff von Comfort Food und lädt zum Wohlfühlen und Genießen ein.

Pies können sowohl herzhaft als auch süß sein. Wir bevorzugen die deftigen Varianten wie diesen Zucchini-Pie aus dem Ofen oder den Hackfleisch-Pie mit Pilzen. Ein absoluter Klassiker ist der Shepherd’s Pie mit Kartoffelbrei und Hack. Magst du es lieber süß, backe dir einige dieser Mini-Apfelpasteten. Guten Appetit!