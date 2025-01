Chicorée und Orange: Dieser Wintersalat wird dein neuer Favorit

Dieser Chicorée-Salat mit Orangen, Walnüssen und Speck ist nicht nur einfach zu machen, sondern er wird dich auch in null Komma nichts aus der Wintertristesse rausholen. Geballt mit einer ordentlichen Ladung an verschiedenen Vitaminen und Mineralstoffen gibt er auch deinem Immunsystem einen Boost. Der knusprig gebratene Speck macht das Ganze obendrein besonders köstlich. Neugierig? Dann ran ans Salat-Besteck!

Rezept für Chicorée-Salat mit Orangen, Walnüssen und Speck

Zuerst wäschst du den Chicorée gründlich und entfernst die äußeren Blätter. Danach kannst du ihn der Länge nach halbieren und in mundgerechte Stücke schneiden. Als nächstes sind die Orangen dran. Schäle sie und entferne die weiße Haut, bevor du sie ebenfalls in Stücke schneidest. Fange den dabei entstandenen Saft auf. Diesen verwenden wir später für das Dressing. Er verleiht dem Chicorée-Salat eine herrlich fruchtige Note. Gib den Chicorée und die Orangen im Anschluss in eine große Salatschüssel 🛒.

Für das herzhafte Topping schneidest du den Speck in kleine Stücke oder Streifen und brätst ihn in einer Pfanne knusprig an. Röste parallel dazu die Walnüsse in einer separaten Pfanne. Währenddessen kannst du dich bereits ans Dressing machen: Verrühre dafür in einer kleinen Schüssel Olivenöl, Balsamico-Essig und Orangensaft mit Honig, Senf sowie etwas Salz und Pfeffer.

Nun kannst du das Dressing über den Chicorée und die Orangen gießen und alles sorgfältig durchmischen, damit sich die Aromen gut verbinden. Zum Schluss streust du die gerösteten Walnüsse und den knusprigen Speck darüber. Sie sorgen für eine tolle Textur und geschmackliche Tiefe. Wenn du magst, kannst du den Salat noch mit fein geschnittenem frischem Schnittlauch garnieren.

Chicorée-Salat mit Orangen, Walnüssen und Speck Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Chicorée

2 Orangen

50 g Speck

40 g Walnüsse alternativ: Pekannusskerne

5 EL Olivenöl

3 EL Balsamico-Essig weiß

1 TL Senf z. B. Dijon

1 TL Honig

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Bund Schnittlauch optional Zubereitung Wasche den Chicorée, entferne die äußeren Blätter, schneide ihn in mundgerechte Stücke und gib alles in eine große Salatschüssel.

Entferne die Schale und weiße Haut der Orange. Schneide sie in Stücke und gib sie zum Chicorée. Fange den entstandenen Saft in einer kleinen Schale auf.

Schneide den Speck in kleine Stücke und brate ihn in einer Pfanne knusprig an. Röste parallel die Walnüsse in einer weiteren Pfanne.

Verrühre für das Dressing in einer kleinen Schüssel Olivenöl, weißen Balsamico-Essig, Orangensaft, Senf, Honig sowie etwas Salz und Pfeffer.

Gieße das Dressing über den Chicorée und die Orangen, mische alles gut durch. Streue die gerösteten Nüsse und den knusprigen Speck über den Chicorée-Salat. Optional kannst du das Ganze mit frischem Schnittlauch garnieren.

