Klassiker in herbstlichem Gewand: Es gibt Chili con Carne mit Kürbis

Halbiere und entkerne den Hokkaidokürbis. Schneide ihn in mundgerechte Stücke. Schäle und hacke Zwiebeln und Knoblauch.

Halbiere und entkerne den Hokkaidokürbis. Schneide ihn in mundgerechte Stücke. Schäle und hacke Zwiebeln und Knoblauch.