Ein Rezept, das dich garantiert überrascht: Chips-Frittata

Eier mit Chips? Ja, du hast richtig gelesen. Und nein, das ist kein Snack-Unfall, sondern ein echtes Highlight, falls du auf der Suche nach einem Comfort Food bist. Wenn du auf Käse, Schinken und herzhafte Ofengerichte stehst, dann wirst du dieses Rezept lieben. Alles, was du brauchst, sind ein paar einfache Zutaten und 20 Minuten Zeit – und schon hast du ein warmes, sättigendes Gericht, das nach mehr schmeckt. Einfach, schnell, verdammt gut: eine Chips-Frittata!

Chips-Frittata, die süchtig macht

Auf den ersten Blick mag die Kombination wirklich seltsam erscheinen. Sobald du unsere Chips-Frittata jedoch probiert hast, wirst du nie wieder etwas anderes essen wollen. Aber wer kann auch der würzigen Knusprigkeit von Kartoffelchips widerstehen? Bei mir wird eine Packung meistens nicht alt. Bleibt doch mal was vom Knabberspaß übrig, verwende ich die Chips für dieses geniale Frittata-Gericht. Wenn dir nun bereits das Wasser im Mund zusammen läuft, legen wir los!

Zuerst brätst du Zwiebel- und Speckwürfel gemeinsam in der Pfanne für einige Minuten an. Nebenbei kannst du die Eier verquirlen, Schmand und Käse einrühren und den Großteil der Chips unterheben. Im Anschluss gibst du die Eiermasse zur Speck-Zwiebelmischung und lässt die Frittata stocken. Sobald die Frittata leicht durchgegart ist, kannst du sie in den Ofen schieben und dort zu Ende backen. Serviere die fertige Chips-Frittata mit den restlichen Kartoffelchips, einem Klecks Schmand und frischem Schnittlauch. Lass es dir schmecken!

Wusstest du, dass es Kartoffelchips bereits seit 1853 gibt? Ihre Erfindung war aber mehr ein genialer Zufall. Nachdem sich ein Gast eines New Yorker Restaurants darüber beschwert hatte, dass die Pommes frites zu dick seien, platzte dem Koch George Crum doch glatt die Hutschnur. Er wollte dem Gast eine Lektion erteilen: Crum schnitt die Kartoffeln daraufhin hauchdünn, frittierte sie und würzte sie ordentlich – Chips waren geboren und der pingelige Gast glücklich!

Du hast Lust auf ein bisschen Abwechslung oder möchtest einfach schauen, was der Kühlschrank sonst noch so hergibt? Kein Problem! Lass den Schinken einfach weg oder ersetze ihn durch gebratene Champignons, getrocknete Tomaten oder Räuchertofu. Noch mehr Crunch? Probiere andere Chips-Sorten! Paprika-Chips bringen eine würzige Note, Käsechips werden schön käsig und geriffelte Chips geben extra Knusper.

Chips-Frittata Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Zwiebel

2 EL Olivenöl

100 g Speckwürfel

8 große Eier

100 g Schmand

80 g geriebener Käse z. B. Cheddar, Gouda oder Emmentaler

50 g Chips nach Wahl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Etwas frischer Schnittlauch fein gehackt Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vor.

Schäle die Zwiebel und würfle sie fein. Erhitze das Olivenöl in einer ofenfeste Pfanne 🛒 und brate Zwiebeln und Schinkenwürfel für etwa 3–4 Minuten an, bis die Zwiebeln glasig sind und der Schinken leicht Farbe bekommt.

Verquirle die Eier in einer großen Schüssel. Gib 60 g Schmand, geriebenen Käse und etwa zwei Drittel der Chips dazu. Würze alles mit etwas Salz, Pfeffer und gehacktem Schnittlauch. Verrühre die Mischung gründlich.

Gieß die Eiermasse über die Zwiebel-Schinken-Mischung . Lass das Ganze bei mittlerer Hitze stocken, ohne umzurühren. Wenn die Unterseite leicht gebräunt ist und die Oberfläche fast durchgegart aussieht, backe das Ganze für ca. 5–7 Minuten im Ofen fertig.

Streue vor dem Servieren die restlichen Chips darüber. Toppe die Frittata mit einem Klecks Schmand und etwas mehr Schnittlauch.

