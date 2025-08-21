Zuckersüßes Provence-Feeling: SO gut schmeckt dieses Gebäck mit Lavendel

Es gibt nichts Besseres als den Duft von selbst gebackenen Keksen, der durch die eigenen vier Wände wabert. Alles riecht nach Butter, Schokolade und … Lavendel? Genau, richtig gelesen! Unser Rezept für Chocolate Chip Cookies mit weißer Schokolade und Lavendel vereint florale Noten mit cremiger Schokolade und knusprigem Teig. Jetzt nachmachen!

Chocolate Chip Cookies mit weißer Schokolade und Lavendel: aromatisch-süß

Ein Leben ohne Kekse? Für mich unvorstellbar! Neben Kuchen schenken mir die kleinen knusprigen Gebäckstücke regelmäßig Freude und schaffen es mich in Kombination mit einer guten Tasse Kaffee aus meinem Nachmittagstief zu holen. Was würde ich nur ohne Kekse machen? Ich müsste sie glatt selbst erfinden, um meinem Leid ein Ende zu setzen.

Glücklicherweise ging es schon anderen Menschen vor mir so. Und ich kann mich heute über eine fast endlose Vielfalt an Gebäckkreationen freuen, ganz gleich, ob selbst gebacken oder gekauft.

Das Tolle an Chocolate Chip Cookies: Sie vereinen buttrige Knusprigkeit mit einem Hauch Schokolade. Süß, aber nicht zu süß. Genau nach meinem Geschmack. Darüber hinaus ist der Teig supersimpel und schnell zusammengemixt. Auch die Backzeit hält sich in Grenzen und vergeht im Nu. Wenn man also spontan Lust auf etwas Süßes hat, sind sie ein echter Lebensretter. Das Grundrezept lässt sich zudem immer wieder leicht abwandeln oder durch andere Zutaten und Aromen ergänzen.

In diesem Rezept backen wir die Cookies mit weißer Schokolade und aromatisieren sie zusätzlich mit Lavendel. Das gibt den Keksen eine dezent florale Note, die für ein außergewöhnliches und elegantes Geschmackserlebnis sorgt.

Besonders lecker schmecken die Chocolate Chip Cookies mit weißer Schokolade und Lavendel zu einer Tasse Earl Grey oder grünem Tee. Mein persönliches Highlight: Serviere eine Kugel Vanilleeis oder Zitronensorbet zu den noch lauwarmen Keksen. Im wahrsten Sinne des Wortes eine Kombi zum Dahinschmelzen. Probier’s am besten gleich selbst aus!

Für alle Krümelmonster da draußen haben wir selbstverständlich noch weitere knusprige Köstlichkeiten parat. Wie wäre es als Nächstes mit einem großen Backblech voller Lavendel-Meersalz-Cookies oder Zitrone-Lavendel-Keksen? Schoko-Fans kommen mit diesen Chocolate Chip Cookies mit dreierlei Schokolade auf ihre Kosten.

Chocolate Chip Cookies mit weißer Schokolade und Lavendel Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 27 Minuten Min. Portionen 12 Zutaten 1x 2x 3x 120 g Butter weich

30 g weißer Zucker

70 g brauner Zucker

1 Ei

1/2 Vanilleschote Mark

200 g Mandelmehl online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 TL Backpulver

1 TL essbare getrocknete Lavendelblüten online erhältlich, z.B. hier 🛒

1 Prise Salz

100 g weiße Schokolade Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schlage die weiche Butter mit dem weißen und braunen Zucker schaumig. Füge das Ei und das Mark der Vanilleschote hinzu und vermische alles gut miteinander.

Mische in einer zweiten Schüssel das Mehl mit dem Backpulver, den Lavendelblüten und einer Prise Salz.

Hacke die Schokolade klein.

Rühre die Mehlmischung nach und nach zur Butter-Zucker-Masse und verrühre alles, bis ein glatter Teig entsteht. Hebe anschließend die Schokoladenstückchen unter.

Forme kleine Kugeln aus dem Teig und setze sie mit etwas Abstand auf das vorbereitete Backblech. Drücke die Kugeln leicht flach.

Backe die Kekse im vorgeheizten Ofen für etwa 10-12 Minuten, bis die Ränder goldbraun sind. Lass sie danach kurz auf dem Blech abkühlen und lege sie auf ein Gitter zum vollständigen Abkühlen.

