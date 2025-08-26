Diese schwedische Nascherei schmeckt schon zum Frühstück

Internationale Süßigkeiten zu probieren, gehört definitiv zu den großen Hobbys in der Leckerschmecker-Redaktion. Wann immer jemand im Urlaub ist, wird gern ein kleines Schmankerl aus der jeweiligen Region mitgebracht. Ich plane einen Urlaub in Schweden und habe bereits eine Idee, was es bei meiner Rückkehr geben soll: Chokladbollar. Das sind schwedische Haferkugeln mit Schokolade und Kaffee. Und sie sind vor allem eins: lecker!

Chokladbollar: schwedische Haferkugeln mit Schokolade und Kaffee

Chokladbollar – „Schokoladenbälle“ – heißen im Schwedischen auch havrebollar, also „Haferbälle“ und sind in jedem Supermarkt zu finden. Es handelt sich um kleine Konfektkugeln, die aus Haferflocken, Butter, Kakao und Kaffee bestehen. Vor dem Verzehr werden sie in Kokosraspeln gerollt. Dadurch sehen sie aus wie Energy Balls – sind aber nicht so gesund wie diese. Aber das muss ja auch gar nicht sein. Schließlich ist Schweden auch für Süßigkeiten à la Kanelbullar und den klebrigen Schokokuchen Kladdkaka bekannt.

Kaffee ist übrigens eine etwas ungewöhnliche, gleichzeitig aber wichtige Zutat der schwedischen Haferkugeln. Die Menschen in Schweden lieben Kaffee und zelebrieren eine gemeinsame Tasse des schwarzen Gebräus mit einem süßen Gebäck als fika. Zu meinen Studienzeiten arbeitete ich für drei Monate in Stockholm, wo diese Tradition einen wichtigen Bestandteil meines Tagesablaufs darstellte. Besonders Chokladbollar hatten es mir dabei angetan.

Ich hatte einmal ein Rezept dafür auf einem kleinen Bildschirm im Bus gesehen, der neben Nachrichten auch kurze Rezeptvideos abspielte und es seitdem nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Irgendwann kam der große Tag und ich probierte endlich eine der lang ersehnten schwedischen Haferkugeln. Sie waren köstlich. Ihr buttrig-schokoladiger Geschmack hebt die Stimmung an dunklen, kalten Wintertagen und verleiht dir zudem ein wenig Energie. Zudem lassen sie sich perfekt im Voraus vorbereiten, denn in einer luftdichten Box halten sie sich im Kühlschrank gut eine Woche.

Was zudem besonders toll an den Chokladbollar ist: Du kannst sie sehr einfach pflanzlich zubereiten, indem du statt der Butter einfach Margarine verwendest. In vielen schwedischen Supermärkten sind die Kugeln quasi „von Natur aus“ vegan, da pflanzliches Fett günstiger als das tierische ist. So ist diese Nascherei wirklich für jede und jeden etwas!

Ein kulinarischer Streifzug durch die schwedische Patisserie lohnt sich in jedem Fall, allein um Leckereien wie Kardamom-Schnecken oder Pepparkakor zu probieren. Lecker ist auch diese schwedische Mandeltorte, die du bestimmt aus einem großen Möbelhaus kennst.

Chokladbollar: schwedische Haferkugeln

Portionen 30 Stück Zutaten 1x 2x 3x 125 g weiche Butter oder Margarine

200 g weißer Zucker

25 g Backkakao z.B. hier 🛒

125 g Haferflocken fein

1 Prise Salz

30 ml Espresso

100 g Kokosflocken Zubereitung Vermische alle Zutaten bis auf den Kaffee und die Kokosflocken in einer Schale. Arbeite sie gut durch, bis sich eine homogene Masse bildet.

Füge so viel Kaffee hinzu, dass die Masse gut formbar, aber nicht zu feucht wird.

Forme etwa walnussgroße Bälle aus der Masse und rolle diese in den Kokosflocken, damit sie nicht zusammenkleben. Notizen Alternativ kannst du die Bälle auch in Hagelzucker rollen. Reduziere hierfür ggf. die Zuckermenge im Rezept.

