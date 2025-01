Herzhaftes Frühstücksrezept: Chorizo-Rührei

An kalten Wintertagen braucht man morgens auch mal ein deftiges und warmes Frühstück. Der Duft, der die Lebensgeister wecken kann, kommt heute von einem frisch zubereiteten Chorizo-Rührei. Hol die Pfanne aus dem Schrank und leg los.

So machst du Chorizo-Rührei

Ein guter Start in den Tag beginnt auch mit einem ordentlichen Frühstück. Magst du es da eher klassisch mit belegten Brötchen, süß mit Pancakes oder Müsli oder doch lieber deftig? Gehörst du zur dritten Gruppe, ist diese Chorizo-Rührei genau richtig für dich. Die Mischung aus cremigem Rührei, knackiger Paprika und würziger Chorizo ist einfach perfekt für ein herzhaftes Frühstück.

Rührei ist ein beliebter Klassiker zum Frühstück, denn das Gericht ist schnell zubereitet und macht dank der enthaltenen Portion Eiweiß ordentlich satt. Es hat aber noch einen Vorteil: Es kann auf viele verschiedene Arten zubereitet werden und sorgt so für Abwechslung auf dem Frühstückstisch. Heute gibt es Rührei mit würziger Chorizo und Paprika verfeinert.

Chorizo ist eine würzige, grobe und luftgetrocknete Rohwurst aus Schweinefleisch, die mit Paprika und Knoblauch verfeinert wird. Sie stammt aus Spanien und Portugal.

Für das Chorizo-Rührei schneidest du zuerst die Paprika in Würfel und die Chorizo in Scheiben. Brate die Wurstscheiben danach in einer Pfanne 🛒 an. Füge die Paprika hinzu und brate sie kurz mit an. Die Stücke sollten knackig bleiben. Verquirle die Eier miteinander, würze sie und gieße sie über die Wurst und die Paprika. Lass die Eimasse stocken und rühre alles vorsichtig um, bis das Rührei die richtige Konsistenz hat. Danach streust du noch etwas gehackte Petersilie darüber und fertig ist dein Frühstück, für dessen Zubereitung du maximal 15 Minuten brauchst.

Noch mehr Frühstücksgerichte mit Ei gesucht? Probiere diese Spiegelei-Toasts oder ein Rührei mir Brokkoli. Soll es mediterran werden, ist dieses Rührei mit getrockneten Tomaten und Feta genau richtig.

Chorizo-Rührei Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 grüne Paprika

1 Tomate

100 g Chorizo

2 Zweige frische Petersilie

1 EL Olivenöl

4 Eier

Salz und Pfeffer

1 Prise Paprikapulver geräuchert Zubereitung Wasche die Paprika, entferne die Kerne und schneide sie in kleine Würfel. Wasche die Tomate und schneide sie in Stücke. Schneide die Chorizo in dünne Scheiben. Hacke die Petersilie fein und stelle sie beiseite.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne auf mittlerer Hitze. Gib die Chorizo hinein und brate sie an, bis sie leicht knusprig ist.

Füge die Paprikawürfel hinzu und brate sie für 2–3 Minuten mit der Chorizo an.

Verquirle die Eier in einer Schüssel zusammen mit einer Prise Salz und Pfeffer sowie dem Paprikapulver. Gieße die Eiermischung in die Pfanne und lasse sie kurz stocken. Rühre alles vorsichtig um, bis das Rührei die gewünschte Konsistenz hat.

Serviere das Rührei direkt und bestreue es mit der gehackten Petersilie. Dazu passt frisches Brot.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.