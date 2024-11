Alle lieben diese Churros aus dem Airfryer

Churros kennt man hierzulande mittlerweile als beliebten Jahrmarkt-Snack. Die süßen, länglichen Spritzkuchen schmecken mit Zimt und Zucker bestreut und in Nuss-Nougat-Creme gedippt besonders köstlich. Leider sind sie auch sehr fettig und daher eine Nascherei, die man sich nicht allzu oft gönnt. Wer aber Churros aus dem Airfryer futtert, muss sich darüber keine Gedanken machen.

Churros aus dem Airfryer: so lecker

Normalerweise wird das iberische Fettgebäck in ordentlich Öl frittiert. Darauf kannst du bei Churros aus dem Airfryer aber verzichten. Wer also nicht bis zum nächsten Volksfest warten möchte und sich eine gesündere Variante der Leckerei zu Hause selbst zubereiten will, der folgt am besten diesem Rezept, das wir im Airfryer-Kochbuch von Sabrina Sue Daniels gefunden haben.

Übrigens: Churros isst man gerne auch auf den Philippinen, im Südwesten den USA, in Lateinamerika oder in Marokko. Ursprung soll allerdings ein chinesisches Frühstücksgericht sein, das portugiesische Händler nach Europa brachten. Sie waren es auch, die es mit Zucker bestreuten und ihm seine Sternform verpassten. Man serviert Churros häufig als Chocolate con Churros, also mit einer süßen Schokoladensoße.

Für Churros aus dem Airfryer brauchst du nicht allzu viele Zutaten. Wenn du Glück hast, kannst du dir sogar den Einkauf sparen, denn die Produkte hast du vielleicht sogar schon zu Hause. Neben Mehl, Milch und Butter gehören dazu Zucker, Salz, Eier, Öl, Zimt und Wasser. Zum Servieren eignet sich, ganz der Tradition folgend, Nuss-Nougat-Creme. Aber auch Vanillesoße oder Marmelade schmecken super dazu. Also: Los geht’s!

Noch mehr leckere Ideen für die Heißluftfritteuse gesucht? Kein Problem, wir haben eine ganze Menge Rezeptvorschläge für dich: Kaiserschmarrn aus dem Airfryer weckt Erinnerungen an den letzten Urlaub in den Bergen. Morgens schmecken Schokobrötchen aus dem Airfryer, und am Nachmittag locken fluffige Zimtschnecken aus dem Airfryer.

Churros aus dem Airfryer Sabrina Sue Daniels 4.06 ( 155 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 12 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 2 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien Spritzbeutel mit sternförmiger Lochtülle Zutaten 1x 2x 3x 100 g Dinkelmehl Type 630

100 ml Wasser

50 ml Milch

50 g Butter

3 EL Zucker

Salz

2 Eier L

Rapsöl zum Besprühen

½ TL Zimt

2 EL Butter geschmolzen

Nuss-Nougat-Creme optional Zubereitung Siebe das Mehl. Erwärme das Wasser, die Milch, die Butter, 1 EL Zucker und 1 Prise Salz in einem Topf bei mittlerer Hitze, bis die Butter geschmolzen ist.

Gib das Mehl hinzu und rühre bei kleiner Hitze gut um, bis sich beim Rühren ein Teigkloß formt, der am Topfboden eine weiße Schicht bildet.

Nimm den Topf vom Herd und lass den Inhalt leicht abkühlen. Rühre nach und nach die Eier mit einem Handrührgerät unter die Masse.

Fülle den Teig in einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle. Lege den Korb des Airfryers mit Backpapier aus. Spritze 8 cm lange Streifen darauf. Besprühe die Teigstreifen mit Öl und backe sie bei 180 °C etwa 12 Minuten im Airfryer.

Mische 2 EL Zucker mit dem Zimt. Bestreiche die Churros nach dem Backen mit der geschmolzenen Butter und bestreue sie mit der Zimt-Zucker-Mischung. Serviere sie optional mit Nuss-Nougat-Creme. Notizen Reduziere die Backzeit der einzelnen Backvorgänge eventuell auf 10 Minuten.

Sabrina Sue Daniels: „Das Airfryer-Kochbuch vegetarisch“, riva Verlag, 19,00 Euro.